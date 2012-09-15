  1. بین الملل
۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۰۱

ترکیش ویکلی:

مهمترین تهدید در ترکیه تسلط فضای خودکامگی است

مهمترین تهدید در ترکیه تسلط فضای خودکامگی است

کارشناسان ترک معتقدند که وجود فضای نفرت و دشمنی سبب تضعیف ترکیه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترکیش ویکلی، رئیس انجمن صنعت و تجارت ترکیه اعلام کرده که وجود نفرت، دشمنی و فضای قطبی شده جامعه در حال از بین بردن تمام دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ترکیه است.

بوینار در سخنانی خود در شورای عالی مشورتی این انجمن  اعلام کرده است :"هم اکنون مهمترین تهدید ترکیه تسلط فضای خودکامگی در دولت این کشور است. لحن تند و گزنده دولت ترکیه یادآور خاطرات تلخ گذشته است".

رئیس انجمن صنعت و تجارت ترکیه همچنین از دولتمردان ترکیه خواست تا برای نظرات شهروندان این کشور احترام قائل شوند و از سرکوب خواسته‌های شهروندان اجتناب کنند.
 
 

کد مطلب 1696661

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