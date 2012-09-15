مهمترین تهدید در ترکیه تسلط فضای خودکامگی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترکیش ویکلی، رئیس انجمن صنعت و تجارت ترکیه اعلام کرده که وجود نفرت، دشمنی و فضای قطبی شده جامعه در حال از بین بردن تمام دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ترکیه است.



بوینار در سخنانی خود در شورای عالی مشورتی این انجمن اعلام کرده است :"هم اکنون مهمترین تهدید ترکیه تسلط فضای خودکامگی در دولت این کشور است. لحن تند و گزنده دولت ترکیه یادآور خاطرات تلخ گذشته است".

رئیس انجمن صنعت و تجارت ترکیه همچنین از دولتمردان ترکیه خواست تا برای نظرات شهروندان این کشور احترام قائل شوند و از سرکوب خواسته‌های شهروندان اجتناب کنند.



