  1. بین الملل
۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۱۹

پاسخ برلین به تل آویو:

هیچ کس حق وتوی فروش سلاح آلمان به کشوری دیگر را ندارد

هیچ کس حق وتوی فروش سلاح آلمان به کشوری دیگر را ندارد

وزیر دفاع آلمان در واکنش به ابراز نگرانی صهیونیستها در مورد فروش زیردریایی این کشور به مصر گفت هیچ طرفی حق وتوی تصمیم برلین را ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "توماس دمایتزره" وزیر دفاع آلمان به ابراز نگرانی مقامات رژیم صهیونیستی در مورد فروش زیردریایی های این کشور به مصر پاسخ داد.

وی در گفتگو با روزنامه آلمانی "فرانکفورتر روندشاو" گفت : هیچ کشوری در جهان حق وتو در برابر تصمیم دولت آلمان را ندارد.
 
مایتزره در عین حال در مورد تحولات مصر با ریاست جمهوری "محمد مرسی" که پیشینه فعالیت و همکاری با اخوان المسلمین را دارد، ابراز نگرانی کرد.
 
به گفته وی، نظام مصر آنگونه که انتظار می رود ثبات ندارد. اظهارات وزیر دفاع آلمان در حالی است که مقامات رژیم صهیونیستی در خصوص فروش زیردریایی های آلمانی به مصر به شدت نگران هستند.
 
بر این اساس، مقامات تل آویو این نگرانی خود را در گفتگو با مقامات بلند پایه آلمان ابراز کرده اند. یک مقام رژیم صهیونیستی با بیان این مطلب گفت : ما به شدت نگران این مسئله هستیم. به گفته وی، مصر کنونی با مصر زمان "حسنی مبارک" دیکتاتور پیشین این کشور بسیار متفاوت است و همین امر سبب نگرانی تل آویو شده است.
کد مطلب 1696663

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