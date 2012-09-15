بودجه امسال شهرداری مشهد 5 میلیارد و 784 میلیون تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیرمحمدی ظهر شنبه در نشست خبری در محل شهرداری منطقه هشت مشهد با بیان اینکه 3 میلیارد و287 میلیون تومان این بودجه، درآمدهای شهرداری‌ حاصل از عوارض پروانه، تخلفات ساختمان و فروش اموال شهرداری در نظر گرفته شده افزود: 2 میلیارد و 497 میلیون تومان از طریق فروش اوراق مشارکت و کمک‌های دولت در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: شهروندانی که املاکشان فاقد پایانکار ساختمانی است و پیش از سال 91 ساخت وساز داشته اند تا پایان مهر ماه سال 91 مهلت دارند برای تعیین تکلیف به مناطق شهرداری مراجعه کنند.

رئیس شورای اسلامی شهرمشهد یاد آور شد: در صورتی که مالکان ساختمان مذکور از ابتدای آبان ماه سال جاری به مناطق شهرداری مراجعه کنند مبنای پاسخگویی به آنها بر اساس فرمول زمان وقوع تخلف با ارزش معاملاتی روز خواهد بود.

وی تصریح کرد: برای املاک در پنج منطقه درآمدی شهرداری ضرایب 33، 30، 20، 10 و 10 درصدی اعمال خواهد شد که شهروندان و فعالان عرصه صنعت و ساخت و ساز لازم است نسبت به این تعرفه‌ها آگاهی لازم را داشته باشند.

شیرمحمدی در خصوص مشکل کمبود پارکینگ در مشهد گفت: شورای شهر مشهد برای حل این مشکل در کلان شهر مذهبی علاوه بر احداث پارکینگ‌های طبقاتی و مکانیزه در سال آینده پارکینگ‌های محله را نیز اجرایی می کند.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد بر پیگیری موضوع حریم شهر مشهد توسط شورای شهر تاکید کرد و گفت: در مورد این موضوع اگر نقصی در مصوبات باشد اعلام نظر خواهیم کرد.

وی افزود: پیگیری این طرح به عهده استانداری است، طرح جامع و متعاقب آن طرح تفصیلی شهر معطل تعیین حریم است و شورای شهر انتظار دارد ضوابط در خصوص حریم شهر مشهد رعایت شود.

وی تصریح کرد: هزینه‌های جاری شهرداری مشهد در بودجه سال 91حدودا 487 میلیارد تومان است که در کلان شهر مشهد تنها برای انجام امور روزمره چنین بودجه ای لازم است.

شیرمحمدی با بیان اینکه به حمل ونقل عمومی در مشهد باید یارانه تعلق بگیرد گفت: شهرداری درآمد کافی برای اتوبوسرانی ندارد و برای تخصیص این بودجه دو راه دارد؛ یکی اینکه این هزینه‌ها را از خود مردم بگیرد و یا دولت به شهرداری کمک کند.

وی افزود: بهای اتوبوسرانی در سال جدید افزایش نخواهد داشت و تغییر و اصلاح خطوط باید با شرایط و تعیین ضرورت از کمیسیون حمل و نقل، با اطلاع رسانی در مقطع زمانی مناسب اتفاق بیفتد.

شیرمحمدی تاکید کرد: توقع مردم از مجموعه شهری بالا رفته و باید به آن‌ها خدمات مناسب ارائه دهیم و در صورتی که شهروندان از عملکرد اتوبوسرانی شکایتی دارند می توانند به صورت مکتوب یا از طریق رسانه ها پیگیری کنند.

وی با اشاره به نبود غسالخانه در غرب مشهد یادآور شد: ساخت غسالخانه در غرب مشهد شروع می شود و سعی می شود تا تداخلی با بافت مسکونی نداشته باشد.

وی به مردم هشدار داد و افزود: از خرید آپارتمان وکالتی و قولنامه ای خودداری کنند تا از این طریق از آنها کلاهبرداری نشود و سرمایه خود را در معرض خطر قرار ندهند.

وی افزود: جمعیت 3 میلیونی مشهد با حضور 25 میلیون زائر نیازمند زیر ساخت هایی است و این در حالی است که این کلان شهر مذهبی عقب ماندگی تاریخی در این زمینه دارد واین امر توجه ویژه دولت را می طلبد.