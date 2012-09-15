آورده متقاضیان مسکن مهر در استان خوزستان هشت میلیارد تومان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی ظهر شنبه در شورای مسکن استان اظهار کرد: چهار برنامه زمان بندی در پایان شهریور، آذر، بهمن و اسفند برای افتتاح مسکن مهر در استان در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر سرعت بخشیدن به روند ساخت مسکن مهر افزود: کند شدن ساخت ‌و سازها ناشی از گرمای طولانی تابستان باید در نیمه دوم امسال جبران شود.

حجازی با بیان اینکه فرمانداران همه شهرستانها باید نسبت به تکمیل پروژه های مسکن مهر همت بیشتری داشته باشند، گفت: برای تکمیل زیرساخت های مسکن مهر و آماده سازی توجه بیشتری صورت گیرد.

وی تصریح کرد: درصورت آماده سازی زیرساختها مردم رغبت بیشتری برای اسکان خواهند داشت و متقاضیان نیز با تمایل بیشتری نسبت به تامین سهم آورده اقدام می کنند.

رئیس شورای مسکن استان خوزستان اظهار کرد: هدف گذاری ما این است که تا پایان امسال بیش از 80 درصد واحدهای مسکن مهر را با همکاری تعاونی ها به اتمام برسانیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر عمده مشکل تعاونی ها عدم تامین سهم آورده است، بر ضرورت اطلاع رسانی و دادن اخطار به متقاضیان تاکید کرد و گفت: با توجه به اخطارهای داده شده، طی دو هفته گذشته آورده متقاضیان بیش از هشت میلیارد تومان افزایش یافت.

حجازی تصریح کرد: با توجه به اینکه امسال آخرین سال کاری دولت است، متولیان طرح مسکن مهر باید برای تکمیل واحدهای خود از شرایط موجود استفاده بهینه را ببرند و در همین دولت تکلیف واحدهای مسکن مهر استان مشخص شود.

وی ادامه داد: تعاونی های مسکن مهر و متقاضیان باید بدانند شرایط پرداخت اینگونه تسهیلات ممکن است در سال آینده تکرار نشود، بنابراین ساخت واحدهای مسکونی باید سرعت بیشتری به خود گیرد.

استاندار خوزستان همچنین برضرورت اجرای طرح های مقاوم سازی مسکن روستایی تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه استقبال از این طرح ها بهتر شده، باید هرچه سریع تر نسبت به جذب اعتبارات در این بخش اقدام شود.