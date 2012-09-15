سیاست نتانیاهو درقبال ایران نابخردانه است/سردرگمی کاخ سفید درخصوص نیت واقعی باراک

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی " واشنگتن پست " با انتشار مطلبی در خصوص درخواست های مکرر"نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی از آمریکا برای تعیین خط قرمز هسته ای برای ایران نوشت : درخواستهای روزانه نتانیاهو برای تعیین خط قرمزهسته ای برای ایران با هدف وارد کردن آمریکا به جنگ با ایران سبب سردرگمی کاخ سفید درخصوص هدف واقعی نتانیاهو شده است.

"نیویورک تایمز" دیگر روزنامه آمریکایی از انتشار گزارش جدید پروژه ایران خبر داد و نوشت : طبق گزارش جدید در خصوص هزینه های جنگ علیه ایران، حمله نظامی آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران فقط می تواند 4 سال برنامه هسته ای ایران را به تعویق بیندازد و نمی تواند آن را متوقف کند.

در ادامه اختلاف بین کاخ سفید و نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر سر ایران ، نیویورک پست به نقل از روزنامه صهیونیستی جروزالم پست با اشاره به رد درخواست رژیم صهیونیستی از سوی آمریکا مبنی بر تعیین خط قرمز برای حمله به ایران و احتمال همراهی نکردن آمریکا با رژیم صهیونیستی در صورت حمله احتمالی به تاسیسات هسته ای ایران به نقل از " بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی نوشت : برخی می گویند تا دقیقه آخر صبر کنید، اما اگر آمریکا در دقیقه آخر با اسرائیل همراهی نکرد چه ؟

"جروزالم پست " روزنامه صهیونیستی نیز با انتشار مطلبی از شکاف در میان یهودیان ساکن سرزمینهای اشغالی در خصوص چگونگی رویارویی نخست وزیر این رژیم با مسئله هسته ای ایران خبر داد و نوشت : نظر سنجی ها نشان می دهد بیش از 40 درصد یهودیان ساکن اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) معتقدند مواضع نتانیاهو در قبال ایران بی خردانه است.

" هاآرتص" دیگر روزنامه صهیونیستی در ادامه ضد و نقیض گویی ها درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران با اشاره به اظهارات عبدالقدیر خان پدر علم هسته ای پاکستان که اخیرا بدون نام بردن از کشوری مدعی شده است که "بی نظیر بوتو" نخست وزیر سابق پاکستان او را احضار کرده و به او دستور داده است تا دانش هسته ای را در اختیار دو کشور قرار دهد ، مدعی شد که یکی از این دو کشور ایران بوده است.