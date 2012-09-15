اهانت به مقدسات اسلامی ناشی از ترس دشمنان از پیشرفت اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله العظمی جعفر سبحانی ظهر شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جامعه المصطفی(ص) که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، در سخنانی با اشاره به اهانت اخیر دشمنان به پیامبر(ص) اظهار داشت: این اهانت‌ها و حرکات برای جلوگیری از گسترش بیداری اسلامی است و دشمنان اسلام، بیداری اسلامی را نشانه رفته‌ اند زیرا از آن هراس دارند و می‌ترسند منجر به خیزش عظیم علیه آنان و صهیونیست‌ها شود.



وی با اشاره به خشم همه مسلمانان از این اقدام موهن با بیان اینکه این جسارت فراموش شدنی نیست اظهار داشت: مسلمانان در مقابل این جنایات ساکت نخواهند نشست.



استاد برجسته حوزه علمیه افزود: اگر روزی که امام راحل حکم به قتل سلمان رشدی مرتد دادند، امت اسلامی به پا می‌خواست امروز دیگر کسی جرأت اهانت مجدد به اسلام و پیامبر را نداشت.



وی با تأکید بر دست داشتن صهیونیستها در این اهانت‌ها گفت: صهیونیست‌‎ها تلاش می‌کنند تا اسلام و مسلمانان را خشن نشان دهند و پیامبر اسلام را با صفات بد به دنیا معرفی کنند.



آیت الله سبحانی تاکید کرد: همه ما به خصوص حوزه‌های علمیه وظیفه دارند تا اسلام و پیامبر آن را به درستی به مردم دنیا معرفی کنند.



آمادگی برای پاسخگویی به شبهات



وی با اشاره به ترویج شبهات دینی توسط دشمنان و وهابیون اضافه کرد: طلاب و به خصوص طلاب جامعه المصطفی باید با فراگیری علوم اسلامی در حوزه و در حضور مراجع بتوانند به درستی به این شبهات در کشورهایشان پاسخ بدهند.



این مرجع تقلید از تولید لوح فشرده‌ای در این زمینه خبرداد و افزود: این لوح حاصل 25 جلسه سخنرانی از بنده است و با مطالعه آن می‌توان پاسخ این شبهات را داد.



توجه طلاب به وحدت بین امت اسلامی و نشر و ترویج اسلام



وی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به طلاب غیرایرانی، بر لزوم استفاده از فرصت تحصیل در ایران تاکید کرد و بیان داشت: در حوزه‌های شیعی الگوهای اخلاقی و علمی برجسته‌ای وجود دارند که امام خمینی(ره) نمونه‌ای از آن است که همه درس و بحث ور فتار ایشان برای شاگردانش الگو بود.



آیت الله سبحانی همچنین با تأکید بر رعایت تواضع و احترام به اساتید بر نقش بی بدیل طلاب غیرایرانی در شرایط کنونی در ترویج اسلام تاکید و اضافه کرد: طلاب باید با ایجاد وحدت بین امت اسلامی و نشر و ترویج اسلام در کشورهایشان نقش خود را به خوبی ایفا کنند.



وی با اشاره به تعریف انسان در اسلام و دیگر مکاتب گفت: اسلام اراده کرده است که انسان با کنترل غرایز و استفاده درست از آنها بتوانند درجات ترقی و کمال روحی و معنوی را طی کند و به انسان کامل تبدیل شود.