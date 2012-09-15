سرانه جنگل در زنجان 12 صدم هکتار است

مجید معانی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر ضرورت توجه به حفظ، توسعه و احیا جنگلکاری در استان تاکید کرد و افزود: امروز گسترش صنعت و افزایش جمعیت در کنار توسعه شهرنشینی موجب شده است تا به سرمایه عظیم جنگل بها داده نشود که در صورت اهتمام به این مقوله از سوی مردم و مسئولان امر شاهد بروز مشکلات ناشی از فرسایش خاک و تولیدات زراعی و فقر غذایی و بلایای طبیعی نخواهیم شد.

وی افزود: بی تفاوتی نسبت به جنگلکاری در درازمدت موجب بروز سیلاب های ویرانگر می شود که در این رابطه باید به این موضوع توجه ویژه ای صورت گیرد.

معانی با اعلام اینکه جنگلکاری در استان زنجان قدمت طولانی داشته است و ریشه در آیین های مذهبی، باورها و اعتقادات دینی دارد، افزود: وجود درختان کهنسال و قدیمی در مکان های دینی و مذهبی حکایت از انبوهی و سرسبزی جنگلهای استان در گذشته داشته است که مقایسه آن با نواحی مجاور بیانگر عمق تخریب و فاجعه است.