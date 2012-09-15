استفاده بهینه از آب و خاک مهمترین راه نجات کشاورزی سیستان و بلوچستان است

محمد کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اشتغال سیستان و بلوچستان وابسته به بخش کشاورزی است به گونه ای که از 44 هزار نفر سهم اشتغال استان در سالجاری 13 هزار و 500 نفر به این بخش اختصاص داده شده است.

وی گفت: خشکسالی و کمبود آب، نبود الگوی مناسب کشت، کمبود نقدینگی تشکل ‌ها، پایین بودن راندمان مصرف آب، بدهکار بودن بهره برداران به سیستم بانکی و کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی از شاخص ترین مشکلات بخش کشاورزی در استان است.

وی همچنین با اشاره به توانمندی ‌ها و استعدادهای خاص سیستان و بلوچستان در تولید انواع محصولات گرمسیری و نیمه گرمسیری و محصولات خارج از فصل و تولیدات دامی و شیلاتی افزود: کل تولیدات بخش کشاورزی استان سه میلیون و 400 هزار تن است که از این میزان دو میلیون و 243 هزار تن تولیدات زراعی، 377 هزار تن تولیدات باغی، 196 هزار تن تولیدات دامی، 165 هزار تن تولیدات شیلاتی و 400 هزار تن به تولیدات فرعی اختصاص دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان‌ و بلوچستان بیان داشت: کل اراضی قابل کشت استان 409 هزار هکتار می باشد که در حال حاضر 260 هزار هکتار آن زیرکشت محصولات زراعی و باغی است.

وی خواستار حمایت استاندار سیستان و بلوچستان در زمینه اجرای کامل طرح توسعه بخش کشاورزی و جذب اعتبار بیش از پنج میلیارد تومان این طرح شد.