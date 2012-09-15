بنیاد ادبیات داستانی اهانت به حضرت محمد (ص) را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان در محکومیت این اقدام موهن، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"حزب الله هم الغالبون"

در آینه‌های کژی جز ناراستی نموده نخواهد شد. فیلمی که در آن نمایش موهونی از خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی (ص) ارائه شد، اقدامی آشکار علیه مسلمین و همه مومنین به ادیان الهیاست و بنیاد ادبیات داستانی محکومیت آن را فریضه‌ای الهی قلمداد می‌کند.

این فیلم که نمونه‌ای از «جنگ نرم دشمنان قسم خورده» است از مرزهای اختلافات دینی و نژادی عبور کرده و نقاب تظاهر به گفتگوی فرهنگ‌ها را انداخته و کینه‌جویی و خشونت بنیادین سکولاریسم را هویدا کرده است.

آمریکائیها گفته‌اند نمی‌توانند آزادی بیان شهروندان خود را محدود کنند! عجیب است اگر کسی بتواند خود را به این پایه از حماقت برساند که چنین ترهاتی را باور کند. کسانی که نمی‌توانند در سراسر جهان مقالات علمی در باب ماجرای هولوکاست را تحمل کنند، چگونه در طرفه العینی شرح صدر یافتند؟ شاید ماشین شرح صدر از اختراعات جدید آنهاست که می‌توانند با فشار دکمه‌ای آن را خاموش و روشن کنند.

استکبار صهیونستی از ابتدا در مواجه با اسلام سوءنیت نشان داده، از زمانی که در نیمه دوم قرن شانزدهم در لندن رساله «قرآن قانون ترکان» را که مطالبی تبلیغی و موهن بود، به جای ترجمه قرآن کریم نشر دادند، تا امروز پیوسته در عناد ورزیده و هیچ گاه ادبیات تحقیر و تهدید را واننهاده‌اند. اما روزگار فرمان‌درایی و عربده‌جویی آنها سرآمده و سواد روز دریوزگی سرکشان به زودی آشکار می‌شود.

کران و کوران زمانه بدانند اقدامات مذبوحانه نه تنها به اتحاد مسلمین منجر می‌شود بلکه موجب اتفاق تمام مومنین به ادیان الهی خواهد شد.