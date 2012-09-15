هجمه دشمنان به مقدسات اسلام، وحدت و انسجام بیشتر مسلمانان را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر‏، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه هفدهمین سال دروس مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) که در سالن فقاهت این مرکز برگزار شد با ابراز تاسف شدید نسبت به توطئه دنیای غرب و استکبار مبنی بر توهین به ساحت پیامبر اعظم(ص) گفت: برای این فیلمی که با پول اسرائیلی ها تهیه شده است 2 جنبه آن قابل ذکر است.



وی افزود: جنبه اول چهره ناگوار این قضیه است که قلب هر انسان آزاده ای را از توهین به ساحت مقدس ترین و شریفترین انسان عالم هستی به درد می آورد و لازم است این ابراز انزجارها به همین حد ختم نشود و حوزه‌های علمیه آن را ادامه دهند.



عضو جامعه مدرسین حوزه جنبه دیگر این قضایای پیش آمده را مثبت ارزیابی کرد و بیان داشت: وقتی در سال گذشته آن کشیش دیوانه آمریکایی اقدام به سوزاندن قرآن کرد کتاب قرآن در آمریکا پرفروش ترین کتاب معرفی شد و این توهین صورت گرفته نیز باعث وحدت بیشتر مسلمین خواهد شد.



وی ادامه داد: این قضایا سبب آگاهی بیشتر مسلمین و همچنین گرایش بیش از پیش غیر مسلمانان به اسلام خواهد شد.



آیت الله فاضل لنکرانی به آماره ارائه شده از سوی کشورهای غربی مبنی بر افزایش روزافزون گرایش به اسلام اشاره کرد و گفت: طبق آمارهای خود غربی‌ها که معولاَ واقعیت را آن طور که هست عنوان نمی‌کنند در 10 ساله اخیر رشد اسلام گرایی 50 درصد نسبت به دهه قبل افزایش داشته است.



برگزاری 24 نشست نظریه پردازی در مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام)



وی در ادامه به دستاوردهای مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) اشاره کرد و بیان کرد: غیر از تحقیقاتی که در بخش پژوهش این مرکز صورت گرفته است نشست‌های علمی متعددی دراین مرکز برگزار شده است که نمونه آن برگزاری 24 نشست نظریه پردازی است.



استاد حوزه علمیه قم ضمن اشاره به آثار متعدد این مرکز افزود: از فضلایی که در این مرکز حضور داشتند اکنون برخی در سطوح عالی حوزه علمیه و برخی نیز ائمه جمعه هستند و بیش از 50 نفر در سطح اجتهاد و یا قریب الجتهاد قرار دارند که در جایی بزرگی می فرمود اگر پنج نفر هم از خروجی های این مرکز به این سطوح رسیده باشند عملکرد این مرکز قابل تقدیر است.



کسب توفیقات بدون حمایت دولتی



وی گفت: این دستاوردها و توفیقات در حالی بدست آمده است که این مرکز هیچگونه کمک دولتی چه در ساخت و چه در حال حاضر دریافت نکرده نمی کند و تنها با وجوهات و قناعت لازم اداره می شود.



آیت الله فاضل به بحث مطرح شده مدرک گرایی نیز اشاره کرد و بیان داشت: در 8 سال پیش هم که نامه ای در این خصوص نوشتیم بر حسب درخواستی بود که فضلا داشتند و درخواست مدرک می کردند و شاید تا حالا هم که این نامه به جای نرسیده است مقدر این بوده است.



وی با بیان اینکه مراکز تخصصی تفسیرحوزه علمیه که نزدیک به 20 سال است راه اندازی شده است یک مفسر خوب ارائه نداده اند تصریح کرد: ما نمی خواستیم مسائل کلیشه ای که مطرح بوده است در این مرکز ارائه شود و می خواهیم مفسرانی را به جهان اسلام و تشییع تقدیم کنیم.



اساس دین و انقلاب مبتنی بر فقه است



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) ضمن تاکید بر این نکته که اساس دین مبتنی بر فقاهت است گفت: انقلاب اسلامی با تمام ابعاد و بزرگی آن مبتنی بر فقاهت است که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار شورای عالی حوزه علمیه بر این موضوع تاکید داشتند.



وی با بیان اینکه امروز تمام جوانب بشری با فقه گره خورده است بیان داشت: ما اقشاری را پیدا نمی کنیم که بگوید نیازمند فقه نیست حتی اگر کسی غیر مسلمانان هم باشد فقه نسبت به آنها نظری دارد و در این حال است که اهمیت چنین مرکزی در حوزه علمیه که بطن آن فقه است بیشتر نمودار می شود و اهمیت فقه در این است که باید قویتر از گذشته درس بخوانیم.



آیت الله فاضل ضمن اشاره به شبهات فقهی موجود گفت: امروز دشمن با استفاده از خود ما روحانیون درصدد تخریب فقه است و افرادی پیدا شده اند که ادعا می کنند که می توانند با همین اجتهاد سنتی موضوعاتی مانند مهدورالدم بودن محارب و حجاب اجباری را زیر سئوال ببرند.



وی ادامه داد: امروز انتظار از حوزه های علمیه این است که فقه حکومتی ارائه دهند و فقه حکومتی این نیست که به استادی گفته شود فقه حکومتی ارائه شود در حالیکه هنوز فقه حکومتی را از فقه رایج استخراج نکرده ایم.



فقه ساحل ندارد



عضو جامعه مدرسین حوزه با بیان اینکه این روش درست نیست که می‌گویند فلان شخص می‌خواهد فقه حکومتی تدریس کند در حالی که هنوز ابعاد فقه حکومتی استخراج نشده است، گفت: فقه ساحل ندارد و به حدی نمی‌رسد که تمام شود و همانطور که زندگی بشر ادامه پیدا می کند گستره فقه هم بیشتر می شود.



وی در پایان سخنان خود ضمن اشاره به اینکه مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) هیچ گونه جبهه گیری سیاسی ندارد بیان داشت: این مجموعه در عین اینکه به طور مستقل اداره می شود اما نسبت به اصول انقلاب و حمایت از نظام جمهوری اسلامی محکم و قاطع ایستاده است.

