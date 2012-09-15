آغاز توزیع 2.5 میلیون قبض عوارض شهری در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر،حسین محمد پورزرندی با بیان این که به منظور رفاه حال شهروندان و ادامه روند تقسیط عوارض، امکان پرداخت قسطی عوارض نوسازی نیز فراهم شده است گفت: شهروندان می توانند با مراجعه به سایت شهرداری تهران به آدرس www.tehran.ir عوارض خود را به صورت غیر حضوری پرداخت کنند

وی تاکید کرد: قبوض عوارض شهری امسال با استانداردهای شورای انفورمایتک بانک ها مطابقت دارند و دارای شماره شناسه قبض، شماره شناسه پرداخت و حتی بارکد هستند.

به گفته پورزرندی، امکان پرداخت عوارض های شهری به صورت غیر حضوری از طریق امکانات اینترنت بانک، تلفن بانک، موبایل بانک و تمامی بانک های عضو شتاب و بانک های طرف قرارداد شهرداری شامل "شهر، سپه، ملی، تجارت، صادرات، مسکن، پارسیان، اقتصاد نوین، سامان و پست بانک " نیز فراهم شده است.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران، با تاکید بر اینکه تمامی قبوض باید تا 15 مهرماه به دست شهروندان برسد گفت: در صورتی که شهروندان به هر دلیل قبوض را دریافت نکنند می توانند با مراجعه به شهرداری محل سکونت خود قبض را دریافت دارند.

وی به در نظر گرفتن 10 درصد جایزه خوش حسابی در قبوض عوارض شهروندان گفت: امسال نیز همچون سال های قبل برای شهروندانی که عوارض خود را به موقع پرداخت کنند، جایزه خوش حسابی در نظر گرفته و بیش از یکهزار و 500 جایزه به شهروندان خوش حساب تهرانی تعلق می گیرد.

پورزرندی تصریح کرد: امتیاز شرکت در قرعه کشی شهروندانی که قبوض خود را تا پایان آبان ماه به صورت غیر حضوری پرداخت کنند، سه برابر امتیاز سایر خوش حسابانی است که آن تاریخ بدهی خود را پرداخت کنند.