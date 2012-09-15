زمینه تحصیل بانوان در حوزه علمیه کشور در حد مطلوب فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله باریک بین ظهر شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه خواهران که همزمان با سراسر کشور در سالن اجتماعات مدرسه علمیه کوثر برگزار شد اظهارداشت:‌ پس از پیروزی انقلاب اسلامی حزوه های علمیه خواهران هم تشکیل شد تا بانوان بتوانند تحصیلات حوزوی داشته باشند.



وی افزود: بانوانی که وارد حوزه های علمیه می شوند باید با ادامه تحصیل و کسب مراتب علمی بتوانند در جامعه فرد مفیدی شوند.



آیت الله باریک بین تصریح کرد: تقوی، تهذیب نفس و رعایت اخلاق در دوران تحصیل را ضروری است و شما طلاب علوم حوزوی با خودسازی و تهذیب نفس باید تلاش کنید تا سرآمد بانوان باشید و الگوی مناسبی به دختران جوان هم ارائه کنید.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بانوان ما در تمامی عرصه ها حتی دوران دفاع مقدس بخوبی حاضر شدند و موفقیتهای چشمگیری هم داشتند که امیدواریم در حوزه های علمیه نیز بتوانند پاسخگوی شبهات دینی جوانان باشند.



وی ارتباط نزدیک با نسل جوان و نوجوان را در شرایط کنونی مهم ارزیابی کرد و افزود: طلاب باید با ارتباط نزدیک با نسل جوان ضمن پاسخگویی به سوالات دینی از انحراف این گروه جلوگیری کنند.



نماینده ولی فقیه در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهانت عوامل استکبار به مقدسات دینی یادآورشد: عشق و محبت به پیامبر اکرم(ص) در قلوب همه مسلمانان ذاتی و فطری است و این حرکت های مذبوحانه نه تنها دشمنان را به اهدافشان نخواهد رساند بلکه ارادت مسلمانان به ائمه را دو چندان خواهد کرد.



آیت الله باریک بین در خصوص فرارسیدن هفته دفاع مقدس هم گفت: این هفته یادآور رشادتهای رزمندگان اسلام در برابر دشمنی است که با حمایت استکبار جهانی تلاش کرد به نظام اسلامی آسیب بزند اما اراده الهی در کنار رهبری مقتدر و ایثار شهدا و رزمندگان سرنوشت این ملت را با سربلندی رقم زد.



در ابتدای این جلسه حاج میرصادقی مدیر مدرسه علمیه کوثر قزوین در خصوص برنامه های مدارس علمیه خواهران گزارشی ارائه کرد.