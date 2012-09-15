شیمیزو اس پالس مقابل توکیو متوقف شد/ سقوط شاگردان قطبی به رده هشتم

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ حرفه‌ای باشگاه‌های ژاپن موسوم جی لیگ امروز شنبه با برگزاری 9 دیدار پیگیری شد که طی آن تیم‌های اومیا آدریجا، اوراوا رد، سانفریس هیروشیما، کاشیوا ریسول، جوبیلو ایواتا و ناگویا گرامپوس مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و سه بازی نیز با نتیجه تساوی انجامید که یکی از آنها دیدار شیمیزو اس پالس - اف سی توکیو بود.

این دیدار که به میزبانی تیم شیمیزو اس پالس در ورزشگاه "نیهوندایرا" برگزار شد در پایان به نتیجه تساوی یک بریک انجامید و دو تیم به تقسیم امتیاز رضایت دادند. شاگردان قطبی در این دیدار خانگی ابتدا با گل جنکی اومای در دقیقه 41 از میهمان خود پیش افتادند و با گل دقیقه 59 نمانیا ووسیسویچ کار به تساوی کشیده شد.

با این تساوی تیم شیمیزو اس پالس 38 امتیازی شد و به رتبه هشتم جدول رده بندی جی لیگ سقوط کرد و اف سی توکیو نیز با 37 امتیاز در جایگاه نهم جدول ایستاد.

جدول رده بندی جی لیگ:

1- سانفریس هیروشیما 47 امتیاز

2- وگالتا سندای 45 امتیاز - تفاضل گل 20+

3- اوراوا رد 45 امتیاز - تفاضل گل 11+

4- جوبیلو ایواتا 41 امتیاز

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17- آلبریکس نیگاتا 25 امتیاز

18- کونسادول سابورو 10 امتیاز