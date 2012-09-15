  1. ورزش
۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۳۴

هفته بیست و پنجم جی لیگ/

شیمیزو اس پالس مقابل توکیو متوقف شد/ سقوط شاگردان قطبی به رده هشتم

شیمیزو اس پالس مقابل توکیو متوقف شد/ سقوط شاگردان قطبی به رده هشتم

تیم شیمیزو اس پالس هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ حرفه‌ای ژاپن را با تساوی مقابل اف سی توکیو پشت سر گذاشت تا به رتبه هشتم جدول رده بندی این رقابت‌ها سقوط کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ حرفه‌ای باشگاه‌های ژاپن موسوم جی لیگ امروز شنبه با برگزاری 9 دیدار پیگیری شد که طی آن تیم‌های اومیا آدریجا، اوراوا رد، سانفریس هیروشیما، کاشیوا ریسول، جوبیلو ایواتا و ناگویا گرامپوس مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و سه بازی نیز با نتیجه تساوی انجامید که یکی از آنها دیدار شیمیزو اس پالس - اف سی توکیو بود.

این دیدار که به میزبانی تیم شیمیزو اس پالس در ورزشگاه "نیهوندایرا" برگزار شد در پایان به نتیجه تساوی یک بریک انجامید و دو تیم به تقسیم امتیاز رضایت دادند. شاگردان قطبی در این دیدار خانگی ابتدا با گل جنکی اومای در دقیقه 41 از میهمان خود پیش افتادند و با گل دقیقه 59 نمانیا ووسیسویچ کار به تساوی کشیده شد.

با این تساوی تیم شیمیزو اس پالس 38 امتیازی شد و به رتبه هشتم جدول رده بندی جی لیگ سقوط کرد و اف سی توکیو نیز با 37 امتیاز در جایگاه نهم جدول ایستاد.

جدول رده بندی جی لیگ:
1- سانفریس هیروشیما 47 امتیاز
2- وگالتا سندای 45 امتیاز - تفاضل گل 20+
3- اوراوا رد 45 امتیاز - تفاضل گل 11+
4- جوبیلو ایواتا 41 امتیاز
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17- آلبریکس نیگاتا 25 امتیاز
18- کونسادول سابورو 10 امتیاز

کد مطلب 1696685

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