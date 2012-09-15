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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۱۵

در تبریز؛

نسخه اول نرم افزار اطلاعات شهدا و ایثارگران جهاد دانشگاهی رونمایی شد

نسخه اول نرم افزار اطلاعات شهدا و ایثارگران جهاد دانشگاهی رونمایی شد

تبریز-خبرگزاری مهر : نسخه اول نرم افزار جامع اطلاعات شهداء و ایثارگران جهاد دانشگاهی کشور در تبریز رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نرم افزار کلیه اطلاعات شهدا و ایثارگران جهاد دانشگاهی کشور از جمله زندگی نامه و وصیت نامه شهدا را را داراست که امروز شنبه در شصت و هشتمین گردهمایی معاونان فرهنگی واحدهای جهاد دانشگاهی با شعار قرآن، جهاد، بیداری و عزت در تبریز رونمایی شد.
 
شایان ذکر است شصت و هشتمین گردهمایی معاونان فرهنگی واحدهای جهاد دانشگاهی کشور از 25 تا 27 شهریور در تبریز برگزار می شود.
 

کد مطلب 1696686

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