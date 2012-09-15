نسخه اول نرم افزار اطلاعات شهدا و ایثارگران جهاد دانشگاهی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نرم افزار کلیه اطلاعات شهدا و ایثارگران جهاد دانشگاهی کشور از جمله زندگی نامه و وصیت نامه شهدا را را داراست که امروز شنبه در شصت و هشتمین گردهمایی معاونان فرهنگی واحدهای جهاد دانشگاهی با شعار قرآن، جهاد، بیداری و عزت در تبریز رونمایی شد.



شایان ذکر است شصت و هشتمین گردهمایی معاونان فرهنگی واحدهای جهاد دانشگاهی کشور از 25 تا 27 شهریور در تبریز برگزار می شود.

