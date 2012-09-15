ترافیک نیمه سنگین در جاده هراز در مسیر آ مل به تهران

علی نوری پوردر گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ترافیک جاده هراز در مسیر آمل به تهران از محدوده پارک جنگلی میرزا کوچک خان تا کیلومتر40 این جاده نیمه سنگین، اما تردد وسایط نقلیه در جریان است.

وی اضافه کرد: در نقاطی از مسیر جاده هراز که چهار خطه است، ترافیک به صورت روان تر در جریان و دلیل نیمه سنگین بودن ترافیک به علت حجم بالای وسایل نقلیه در جاده پرتردد و کم عرض هراز است.

رئیس راه و شهرسازی بخش لاریجان آمل ادامه داد: به دلیل تعطیلی روزهای آخر هفته و دور پایانی سفرهای تابستانی، مسافرت هموطنان از سراسر کشور به شهرهای شمالی افزایش داشته و سبب تردد بالای خودروها در جاده پرتردد هراز شده است.

نوری پور با اشاره به اینکه محدودیت های ترافیکی از روزهای قبل در جاده هراز از سوی پلیس راه در حال اعمال است، از رانندگانی که قصد تردد درجاده هراز را دارند، تقاضا کرد، مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت و به توصیه های ایمنی مأموران پلیس راه، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای توجه کنند.

وی یادآورشد: رانندگان باید در طول مسیرجاده هراز حوصله و صبر بیشتری داشته باشند تا از بروز خطرات احتمالی جلوگیری شود.