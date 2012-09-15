74 هزار واحد مسکونی روستایی لرستان در دولت نهم و دهم مقاوم سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد خاکی پور ظهر شنبه در جلسه شورای عالی بسیج در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان اظهار داشت: سنگ بنای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مانند نهادهای انقلابی دیگر به دست مبارک معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) با هدف خدمت رسانی به اقشار محروم جامعه بنا شد و اکنون منشا خیر و برکات برای اقشار محروم و روستایی است.

وی بیان داشت: بنیاد مسکن در همان اوایل پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به صورت خودجوش در کنار دستگاههای دیگر وارد عرصه خدمات و پشتیبانی جبهه و جنگ شد و در ساخت و ساز مناطق آسیب دیده از جنگ در استان و خارج از استان نقش بسزایی ایفا کرد.

خاکی پور همچنین با تشریح اقدامات و فعالیتهای انجام شده در استان، افزود: در استان لرستان از سال 1374 تا سال 1384 نزدیک به 20 هزار واحد مسکونی روستایی بهسازی و بازسازی شده است.

وی ادامه داد: این در حالیست که از سال 1384 به بعد یعنی در آغاز دولت نهم و دهم با احتساب زلزله بروجرد و دورود بیش از 74 هزار واحد مسکونی روستایی بهسازی و مقاوم سازی شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان عنوان کرد: در مجموع بیش از 94 هزار واحد مسکونی روستایی در کل استان مقاوم سازی شده است.

خاکی پور افزود: همچنین در حوزه عمران روستایی نیز از 2800 روستای استان تاکنون در بیش از 1100روستا طرح هادی اجرا شده است.

وی یادآور شد: با برنامه ریزی منسجم صوت گرفته تا پایان سال 1391کل روستاهای بالای 30 خانوار لرستان دارای طرح هادی مصوب خواهند شد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان همچنین در خصوص صدور اسناد مالکیت واحدهای مسکونی روستایی گفت: تاکنون بیش از 65 هزار جلد سند منگوله دار با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک به روستائیان استان واگذار شده است.

خاکی پور به فعالیتهای صورت گرفته در زمینه مسکن مهر اشاره کرد و گفت: در حوزه مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر نیز با فعالیتهای انجام شده رتبه دوم کشوری را کسب کرده ایم.

وی در پایان یادآور شد: در زمینه ساماندهی گلزارهای شهدای استان نیز با همکاری اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران ساخت مساجد روستایی را در دستور کار قرار داده ایم.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان ادامه داد: نمونه مساجد احداث شده در استان در این راستا احداث مسجد "بیران شهر" با زیر بنای 1800 متر است که یکی از بزرگترین مساجد سطح استان محسوب می شود.