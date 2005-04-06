به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، كروبي در مراسمي كه عصر امروز در ستاد انتخاباتي وي تشكيل شده بود، با تاكيد بر سلامت انتخابات گفت : بايد اين ذهنيت پاك شود كه نتايج انتخابات از پيش تعيين شده است، چون تبعات سنگيني خواهد داشت.



رييس دوره ششم مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر لزوم پرهيز از تخريب شخصيت كانديداها، افزود : در عرصه انتخابات، ضوابط شرعي و اخلاقي بايد رعايت شود هرچند ديگران اين كار را نكنند و با توسل به شيوه هاي غيراخلاقي براي دنيا، آخرتشان را خراب كنند.

كانديداي احتمالي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، تشكيل دولت مقتدر و كارا براي تحقق توسعه پايدار را شعار خود خواند و تاكيد كرد : اگر ملت مرا پذيرفتند، دولتي تشكيل خواهم داد كه بتواند همه اصول قانون اساسي بويژه اصول معطل مانده آن را اجرا و عمل كند و حقوق مردم را احيا نمايد.



وي با تاكيد براينكه توان تشكيل چنين دولتي را در خود مي بيند، افزود: من اهل گفت وگو، پيگيري، رايزني، ايستادگي و مقاومت هستم .



كروبي در خصوص تحقيق و تفحص از صدا وسيما در دوره ششم مجلس گفت: من در اين مورد از رهبري سوال كردم و رهبري فرمودند كه از همه نهادها و دستگاه ها مي توانيد تحقيق و تفحص كنيد.

كانديداي احتمالي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، با بيان اينكه عده اي از من مي پرسند آقاي خاتمي با مجلسي هماهنگ نتوانست كاري براي اصلاحات انجام دهد، پس شما با اين مجلس و شوراي نگهبان مي توانيد كاري بكنيد، گفت : من با تشكيل دولتي مقتدر، مدبرانه و عاقلانه با حفظ حقوق طرفين مي توانم حتي با همين مجلس و شوراي نگهبان كار كنم.

وي افزود : ممكن است همه خواسته ها را نتوانم برآورده كنم، اما معتقدم در كنار مجلس و شوراي نگهبان نيز مي توان كار كرد.

رييس دوره ششم مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي در مورد نقش زنان در دولت آينده گفت : قطعا اگر من در انتخابات پيروز شوم، وضع زنان در دولت من بهتر از حالا خواهد بود چرا كه معتقدم زنان در همه عرصه ها بايد حضوري فعال داشته باشند.

كروبي با اعتراض به اين كه چرا زنان نمي توانند در مجلس خبرگان عضو شوند، گفت : من معتقدم زنان نيز مي توانند نماينده مردم در مجلس خبرگان شوند چون ما زنان مجتهد زيادي داريم و آنان شايستگي اين را دارند كه نماينده مجلس خبرگان شوند.

وي با بيان اينكه براي پيروزي در انتخابات آمده ام، گفت: من براي پيروزي در عرصه انتخابات حاضر شده ام اما انتخاب با مردم است و در هرحال چه پيروز شوم يا نه، ارتباط تشكيلاتي و عاطفي خود را با همه نيروها در سراسر كشور حفظ خواهم كرد.

كروبي در پاسخ به سوالي در مورد معرفي كابينه و يا معاون اول گفت : تاكنون با هيچ كس در اين رابطه صحبت نكرده و نخواهم كرد، ولي قطعا كابينه ام را با شور و مشورت دوستان انتخاب مي كنم.

رييس دوره ششم مجلس شوراي اسلامي در مورد سياست خارجي دولت خود گفت : سعي من بر اين است كه در دولت آينده، رابطه حسنه كشورمان با دنيا براساس احترام متقابل حفظ شود و تنش زدايي محكمتر از حالا تداوم يابد.