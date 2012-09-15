خسارت 15 میلیاردی سیل میاندرود/ اتلاف 18 هزار قطعه جوجه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شبیر موسوی در گفتگویی مجموع شالیزارهای این شهرستان را در سالجاری هشت هزار هکتار اعلام کرد و گفت: از این سطح هزار و 250 هکتار در اثر سیل ماه جاری دچار خسارت 20 تا 80 درصدی به مبلغ 15 میلیارد ریال شدند.

وی افزود: نیمی از این مزارع بیمه محصولات کشاورزی بوده و ارزیاب ‌های بانک کشاورزی مشغول بررسی و پرداخت خسارات وارده هستند.

موسوی با اشاره به خسارت یک میلیارد و 100 میلیون ریالی سویا‌کاران این شهرستان بیان داشت:200 هکتار از مزارع سویا در این شهرستان از 20 تا 65 درصد دچار خسارت شدند.

وی ادامه داد: 50 درصد مزارع خسارت دیده سویا در این شهرستان تحت پوشش بیمه ای قرار گرفتند.

مدیر جهادکشاورزی میاندرود با اشاره به تلف شدن 18 هزار قطعه جوجه به ارزش 510 میلیون ریال در این شهرستان در اثر سیل اخیر گفت: چهار مرغداری دچار خسارت شد که سه واحد آن دارای بیمه بودند.

