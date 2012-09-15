یادمان شهدای انقلاب در 31 مدرسه شاهد لرستان نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ماکنعلی در جلسه ستاد شاهد استان لرستان اظهار داشت: برنامه ریزی برای راه اندازی 9 مدرسه ابتدایی شاهد در استان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه توسعه کمی و کیفی مدارس شاهد یکی از اولویت های کاری آموزش و پرورش استان است، گفت: با راه اندازی این 9 مدرسه بیش از 11 هزار دانش آموز در مدارس شاهد تحصیل خواهند کرد.

خانواده های شهدای فرهنگی و دانش آموز تجلیل می شوند

ماکنعلی افتتاح یادمان های شهدا در مدارس شاهد را از دیگر برنامه های سال جدید عنوان کرد و گفت: تاکنون در 31 مدرسه شاهد یادمان شهدای انقلاب و 8 سال دفاع مقدس نصب شده که امسال نیز در تمامی مدارسی که فاقد یادمان هستند این کار انجام می گیرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان بر افزایش فعالیتهای تربیتی و فرهنگی در مدارس شاهد تاکید کرد و گفت: ایستگاه نقاشی دانش آموزان شاهد نیز در هفته دفاع مقدس برگزار می شود.

مصطفی اسکندری مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان نیز در این جلسه از همکاری آموزش و پرورش با این نهاد تشکر کرد و گفت: آموزش و پرورش در خصوص توجه به ترویج فرهنگ جهاد و شهادت از دستگاههای موفق و پیشرو است.

وی ادامه داد: در آستانه سال تحصیلی جدید و هفته دفاع دفاع مقدس در برنامه ای مشترک به پیشنهاد آموزش و پرورش لرستان از خانواده های معظم شهدای فرهنگی و دانش آموز دیدار و از آنان تجلیل خواهد شد.

برگزاری دوره آموزش طرح ولایت بسیج دانش آموزی

بنابر این گزارش در جلسه ستاد هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی استان لرستان برنامه های سازمان بسیج دانش آموزی در آغاز سال تحصیلی 91-92 تشریح شد.

علی ماکنعلی مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان در این جلسه اظهار داشت: یکی از ملزومات رسیدن به اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش پرداختن به برنامه ها و فعالیتهای بسیج دانش آموزی است.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان لرستان نیز ضمن تشریح برنامه های سال 91 این حوزه گفت: 26 هزار نفر از دانش آموزان دختر و پسر در سال دوم متوسطه مشمول درس آمادگی دفاعی، به اردوی راهیان نور مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام خواهند شد.

حسینی همچنین از برگزاری دوره آموزش طرح ولایت بسیج دانش آموزی به تعداد 800 نفر خبر داد.