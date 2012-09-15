پیشرفت 84 درصدی بخش دریا و 81 درصدی بخش خشکی فاز 12 پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس جنوبی به پیشرفت‌ فازهای مختلف پارس جنوبی در بخش‌های خشکی و دریا اشاره کرد و اظهار داشت: فاز 12 پارس جنوبی دارای پیشرفت 84 درصدی بخش دریایی و 81 درصد بخش خشکی است که این موضوع بیانگر پیشی گرفتن بخش دریایی از بخش خشکی این فاز است.

موسوی سوری به حجم وسیع عملیاتی فاز 12 اشاره کرد و این فاز را معادل سه فاز کامل دانست و خاطرنشان ساخت: پیشرفت ساخت سکو و پایه سکوها در فازهای 20 و 21 ، 49.7 درصد و پیشرفت بخش خشکی این دو فاز 43 درصد است. در فازهای 17 و 18 نیز با بارگیری سکوی A و فراهم شدن امکان تولید گاز در دی ماه سال جاری، بخش دریایی فاز‌های 17 و 18 هم اکنون از ساخت پالایشگاه در بخش خشکی این دو فاز جلوتر است.

وی به عملیات اجرای فاز 19 پارس جنوبی اشاره کرد و ادامه داد: در این فاز همچنان پیشرفت اجرایی بخش خشکی از بخش دریایی جلوتر است. اولین جکت فازهای 19، 20 و 21 نصب شده و جکت بعدی نیز در حال ساخت است.

پالایشگاه چهارم پارس جنوبی برترین پالایشگاه گازی کشور از منظر HSE



رئیس ایمنی و آتش‌نشانی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی اظهار داشت: در ارزیابی سالانه HSE شرکت ملی گاز، پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی را به عنوان برترین پالایشگاه گازی کشور از منظر HSE معرفی کرده است.

محمد مسعودنیا گفت: در ارزیابی سالانه‌ HSE شرکت ملی گاز که هر ساله با توجه به عمل‌کرد پالایشگاه‌های کشور، در چهار منظر ایمنی و آتش‌نشانی، بهداشت، محیط زیست و آموزش HSE صورت می‌گیرد، فازهای 6 و 7 و 8 به دلیل ارتقای شاخص‌های ایمنی، بهداشت، محیط زیست، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های پژوهشی مرتبط با HSE ، افزایش شاخص‌های آموزش کارکنان، تعداد بازرسی‌ها و آنالیز پیش‌گیرانه از حوادث و ارتقای سیستم‌های مدیریتی HSE و استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS مفتخر به کسب عنوان برترین پالایشگاه گازی کشور شد.

وی افزود: دریافت عنوان غرور‌آفرین پالایشگاه برتر از منظر HSE در سال گذشته، برگ زرینی است در افتخارات این پالایشگاه که در سایه‌ الطاف الهی و اهتمام ویژه‌ی مدیریت پالایشگاه چهارم به مقوله‌ی HSE و تلاش و تعامل واحد‌های محترم مهندسی، بهره‌برداری، تعمیرات و کار تیمی تک تک هم‌کاران در واحد HSE محقق گردیده است و نشان از نهادینه شدن فرهنگ HSE در باور همه همکاران پالایشگاه است.

ساخت سکوهای دریایی نشانه ناکامی دشمن در تحریم صنعت نفت است



مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از ساخت نخستین پایه سکوی فاز 19 پارس جنوبی به همت متخصصان و سازندگان داخلی خبر داد و اظهار داشت: نخستین پایه سکوی فاز 20 و 21 هم نصب شده است و پایه های بعدی این سکو نیز به زودی بارگیری و حمل می شود.

موسی سوری پیشرفت ساخت پایه سکو و سکوی فاز 12 پارس جنوبی (بخش دریایی) را در مجموع 84 درصد اعلام کرد و گفت: پیشرفت بخش دریایی نسبت به خشکی (81 درصد پیشرفت) از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار است. فاز 20 و 21 پارس جنوبی هم در مجموع در بخش دریایی و خشکی به ترتیب دارای 50 درصد و 43 درصد پیشرفت است.

وی امسال را سال جهش صنعتی کشور در حوزه فراساحل خواند و موفقیت کشور در ساخت سکوهای دریایی را نشانه ناکامی های دشمن در تحریم صنعت نفت اعلام کرد و گفت: امروز شاهد دستیابی کشور به ساخت، حمل و نصب پیچیده‌ترین سازه‌های فراساحل هستیم.

درخشش ورزشکار منطقه ویژه پارس در مسابقات پاراگلایدر کشور



جشنواره مسابقات خلبانی پاراگلایدر در رشته های دقت و هدف زنی در مینودشت پایان یافت و محسن منصوری از کارکنان سازمان منطقه ویژه پارس با درخشش در این مسابقات در بخش هدف زنی به مقام اول و در بخش انفرادی ودقت به مقام دوم این مسابقات دست یافت. جشنواره کشوری پرواز با پاراگلایدر با حضور 40 پاراگلایدرسوار از استان های گلستان ، تهران ، فارس ، البرز ، خراسان شمالی ، اصفهان ، بوشهر و مازندران به مدت سه روز در سایت های پروازی ترسه(tarse) ، زنگلاب ( zangolab) و تنگراه(tangrah) با یکدیگر به رقاب پرداختند.

در رشته هدف زنی این مسابقات محسن منصوری از بوشهر، صابر خدادادی از مینو دشت و عبدالمجید مشایخ از گرگان به مقام های اول تا سوم این دوره از مسابقات دست یافتند و در مجموع رقابت های هدف زنی و دقت این جشنواره که صبح شنبه برترینهایش معرفی شدند، محمد جواد اسدی از شیراز، محسن منصوری از بوشهر و صابر خدادادی از مینودشت دوم و سوم شدند.

تولید گاز از فازهای 12، 17 و 18 تا پایان سال



مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از تعیین تکلیف ادامه حضور چینی ها در فاز 11 پارس جنوبی خبر داد و گفت: تولید گاز از فازهای 12، 17 و 18 امسال محقق می شود. با به بهره‌برداری رسیدن یک واحد از پالایشگاه فاز 12، 12.5 میلیون مترمکعب در روز به تولید گاز کشور افوده خواهد شد.

موسی سوری ادامه داد: هم اکنون پیشرفت بخش دریایی فاز 12 حدود 84 درصد و بخش خشکی 81 درصد است. همچنین پیشرفت بخش فراساحل فازهای 20 و 21 حدود 50 درصد و بخش خشکی آن 43 درصد گزارش شده است. ضمن اینکه با وجود حضور سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در بخش خشکی فاز 17 و 18 تولید بخش دریایی گاز از این دو فاز در دیماه امسال آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه پس از این هر 15 روز یک بار شاهد حمل و نقل یک جکت یا عرشه پروژه‌های توسعه‌ای میدان گازی پارس جنوبی خواهیم بود، گفت: از امسال شاهد افتتاح متوالی فازهای پارس جنوبی خواهیم بود.

بارگیری سکوهای فاز 19، 20 و 21 پارس جنوبی از خرداد سال آینده



مدیرعامل شرکت مهندسی ساخت و تاسیسات دریایی ایران از بارگیری سکوهای فاز 19، 20 و 21 پارس جنوبی در خردادماه و تیرماه سال آینده خبر داد و اظهار داشت: بارگیری سکوی فاز 18 پارس جنوبی دو ماه پس از بارگیری سکوی فاز 17 که هم اکنون در حال اجراست انجام می شود.

علی طاهری مطلق ساخت سکوی تمام ایرانی فاز 17 را نقطه عطفی در تاریخ و روند توسعه صنعت نفت و شرکت تاسیسات دریایی در حوزه ساخت داخل عنوان کرد و همچنین ساخت این سکو در مدت زمان 48 ماه را رکورد خوبی در ساخت سکو در کشور اعلام کرد و گفت: تا پیش از این تنها حمل و بارگیری جکت انجام می شد اما از این پس هر ماه شاهد بارگیری و حمل یک سکو خواهیم بود.