اهانت به ساحت پیامبر اعظم(ص) اوج کینه توزی دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان اظهار داشت: با این اقدام، چهره واقعی و شیطانی آنها را بیشتر نمایان شد و همه حاکمان داعیه دار اسلام باید به تبع خشم انقلابی مردم مسلمان در سراسر جهان، نسبت به این امر واکنش نشان دهند.

وی، اهانت به پیامبر (ص) را نشان از استیصال صهیونیسم دانست و اظهار داشت: اهانت به پیامبر اکرم (ص) نشانه ضعف و استیصال دشمنان اسلام است که بی شک در راس آنها، آمریکا و صهیونیست جهانخوار سهم بیشتری در این کار دارند.

شکریان، دین اسلام را دین رحمت ، برادری و انصاف دانست و بیان داشت: دین اسلام در مقابل هر ظلمی که بر بشریت وارد می شود، موضع ظلم ستیزی و دفاع از مظلوم را سرلوحه کار خود قرار می دهد و در این مسیرجمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب این علم را برافراشته است.

مازنیها خشم خود را از اهانت به پیامبر اسلام ابراز داشتند

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران در اطلاعیه ای آورده است: مردم مومن و خداجوی این خطه همزمان با سراسر کشور، با حضور گسترده در راهپیمایی روز گذشته، خشم و انزجار خود را از اهانت به ساحت قدسی رحمت العالمین ابراز داشتند.



در این اطلاعیه آمده است: مردم ولایتمدار مازندران با محکوم کردن شدید این اقدام موهن و غیر انسانی، آمادگی خود را برای دفاع از ارزش ها و مقدسات دینی اعلام کردند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران از حضور حماسی و وحدت آفرین مردم همیشه در صحنه استان در راهپیمایی روز گذشته قدردانی کرد.

تضعیف قرآن کریم از اهداف شوم و شیطانی دشمنان



مدیر منطقه پنج حوزه علمیه خواهران استانهای مازندران و گلستان با بیان اینکه تضعیف قرآن کریم یکی از اهداف شوم و شیطانی دشمنان اسلام است، گفت: امروزه دشمنان اسلام تلاش می کنند با توهین و تضعیف کتاب آسمانی، نور خدا را خاموش کنند.



حجت الاسلام علی غفاری در مراسم افتتاح مدارس علمیه خواهران منطقه پنج (مازندران و گلستان) در ساری افزود: دشمنان اسلام با کشیدن کاریکاتور، استفاده از کشیش آمریکایی و ساخت فیلمی موهن علیه پیامبر اکرم (ص) به مقدسات الهی توهین می کنند.

وی اظهار داشت: امروزه دشمنان اسلام به سرکردگی استکبار جهانی و صهیونیسم ، مقدسات اسلام و باورهای دینی مسلمانان را هدف قرار دادند.