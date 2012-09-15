دو اثر تاریخی شهرستان بشرویه در فهرست آثار ملی ثبت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون میراث فرهنگی خراسان جنوبی اظهارداشت: پرونده قلعه غنی آباد و دژ بزرگ خانیک بشرویه برای بررسی و ثبت در فهرست آثار ملی به کمیته تخصصی ثبت ارسال شد.

حمید حلاج مقدم افزود: قلعه غنی آباد خارج از بافت روستای غنی آباد قرار دارد این قلعه از قلعه های خشت و گلی منطقه است که قدمت آن به دوران صفویه بر می گردد.

وی عنوان کرد: همچنین قلعه تاریخی خانیک بشرویه در حاشیه مزارع کشاورزی و روستای خانیک واقع شده است.

به گفته وی با توجه به شباهتی که این قلعه با قلعه های دوره صفوی دارد احتمال می رود این قلعه هم مربوط به دوران صفویه باشد.

حلاج مقدم تصریح کرد: نتیجه بررسی این پرونده ها برای ثبت در فهرست میراث ملی، در پنجمین اجلاس شورای ثبت کشور که در استان البرز برگزار می ‌شود، اعلام خواهد شد.

اعزام 650 نفر به اردوهای توان افزایی جمعیت هلال احمر استان

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از اعزام 650 نفر به اردوهای توان افزایی جمعیت هلال احمر استان خبر داد.

رضا قاسمی هدف از برگزاری این اردوها را تقویت و ارتقاء دانش امدادی و ایجاد انگیزه های مشارکت برای اعضای داوطلب جمعیت هلال احمر عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه در اردوهای توان افزایی داوطلبان علاوه بر باز آموزی کوتاه مباحث امدادی مسابقات مفرح ورزشی و فرهنگی نیز برگزار می شود، اظهار کرد: پاک سازی محیط زیست، مسابقات ورزشی همچون طناب کشی و بدمینتون و مراسمات معنوی از جمله این برنامه ها است.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی بیان کرد: در حال حاضر شهرستان های بیرجند، فردوس و بشرویه اقدام به برگزاری این اردوها کردند و تا پایان امسال سایر شهرستان ها نیز این اردو را برگزار خواهند کرد.

قاسمی تصریح کرد: سال گذشته بیش از 500 نفر از اعضای داوطلب جمعیت هلال احمربه این اردوها اعزام شدند که امسال با اعزام 650 نفر شاهد رشد 30 درصدی این اردوها در استان خواهیم بود.

وی دریافت خون سالم از اعضای داوطلب، اعزام کاروان سلامت به مناطق محروم، اجرای طرح ارمغان مهر و توزیع سبد های غذایی بین نیازمندان را از مهم ترین برنامه های هلال احمر برای استفاده از خدمات و مشارکت داوطلبان برای کمک به نیازمندان جامعه دانست.

معرفی امام جمعه جدید شهر خوسف

در نشست شورای اداری شهرستان خوسف، حجت الاسلام حسینی به عنوان امام جمعه جدید این شهرستان معرفی شد.

امام جمعه بیرجند در این نشست گفت: مسئولان باید از ظرفیت ها و توانمندی این شهرستان استفاده و زمینه شکوفایی بیشتر منطقه را فراهم کنند.

حجت الاسلام علی رضایی افزود: شهرستان خوسف در گذشته مهد علم و دانش بوده و حوزه علمیه این شهر نیز قدمت زیادی دارد که مسئولان باید به مسائل فرهنگی این شهرستان بیش از گذشته توجه کنند.

حجت الاسلام رحیم آبادی مسئول شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان نیز به برگزاری نماز جمعه در 17 شهر استان اشاره کرد و افزود: با توجه به تقاضای زیاد مردم، نماز جمعه تا پایان امسال در 20 شهر استان برگزار خواهد شد.

در این جلسه از زحمات و تلاش های حجت الاسلام اسدی امام جمعه سابق خوسف تقدیر شد و حجت الاسلام علیرضا حسینی به عنوان امام جمعه جدید خوسف معرفی شد.

حجت الاسلام حسینی امام جمعه خوسف گفت: ملت مسلمان ایران همواره دین خود را به اسلام و انقلاب ادا کرده است و مسولان هم باید با تلاش بیشتر برای رفع مشکلات جامعه تلاش کنند.

توهین به پیامبر اکرم(ص) نشان از درماندگی دشمنان در برابر بیداری اسلامی است

سرپرست فرمانداری شهرستان خوسف ضمن محکوم کردن اهانت به ساحت پیامبر اکرم (ص)،این اقدام را توطئه جدید برای مقابله با مسلمانان دانست که نشان دهنده ضربه خوردن دشمنان اسلام از مسلمانان است.

محمد فرجامی به موج بیداری اسلامی که متأثر از انقلاب اسلامی ایران شکل گرفته و موجب نگرانی صهیونیست ها و نظام های غربی شده اشاره کرد و افزود: توهین به پیامبر اعظم (ص) نشانه درماندگی دشمنان اسلام در برابر بیداری اسلامی و عظمت این نهضت عظیم است.

وی افزود: جهان کفر به این امید دست به اینگونه اقدامات میزند که نور اسلام را خاموش و از ترویج آن جلوگیری کند در حالیکه انجام این اقدام غیر اخلاقی نه تنها خللی در اراده و ادامه راه مسلمانان پدید نیاورد بلکه باعث اتحاد و یکپارچگی ملت های مسلمان جهان بر علیه این حرکت نیز شد.