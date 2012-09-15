اکران جهانی فیلم کوتاه "هبوط"ساخته فیلمساز اردبیلی از مهر ماه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم عظیمی عصر شنبه در حاشیه فیلمبرداری سریال تلویزیونی "تور" در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: فیلم کوتاه هبوط در 30 کشور اکران و به پنج جشنواره بین المللی دعوت شده است.

وی افزود: این فیلم 17 مهر ماه سال جاری در جشنواره "پاتراس" یونان و 20 مهر ماه در جشنواره "فکسیف" استرالیا به روی پرده خواهد رفت.

این کارگردان مطرح اردبیلی تاکید کرد: در هر دو جشنواره فیلم در بخش رسمی منتخب شده و با استقبال گسترده ای از سوی مخاطبان مواجه شده است.

وی با بیان اینکه سینمای جهان به دلیل گزیده گویی به سمت فیلم کوتاه رفته است، متذکر شد: در حال حاضر در سینمای جهان توجه ویژه ای به فیلم کوتاه می شود.

عظیمی تصریح کرد: فیلم کوتاه قابلیتهای آموزشی و تربیتی بسیاری دارد و می تواند به جای اکران محدود در سینما در هر مکان عمومی اکران شود.

این فیلمساز معتقد است قدرت تاثیر گذاری فیلم کوتاه به دلیل درگیر ساختن احساسات عمیق انسانی هزار برابر بیشتر از سخنرانی است و می تواند ابزار آموزشی قدرتمندی محسوب شود.