اخبار کوتاه از کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه شورای عمومی کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دورود ضمن تقدیر از فعالیتهای مختلف کمیته امداد در راستای رفع فقر و محرومیت در جامعه گفت: عملکرد کمیته امداد شهرستان در زمینه اشتغال مددجویان، ارتقاء سطح فرهنگی خانواده های نیازمند، تامین مسکن مددجویان، تامین جهیزیه فرزندان مددجو و ... مطلوب بوده است.

عباس قائد رحمت با بیان اینکه کمیته امداد گام های مثبتی در راستای توانمندسازی خانواده های تحت حمایت برداشته است، بر ضرورت توجه به حفظ کرامت خانواده های تحت حمایت در ارائه خدمات به آنان تاکید کرد.

وی همچنین توانمندسازی را بهترین راهکار برای حمایت غیردائم و زماندار دانست و افزود: کمیته امداد باید نیازهای مددجویان را اولویت بندی کرده و به نیازهای مختلف مددجویان توجه بیشتری داشته باشد تا خانواده ها متحمل آسیبهای بیشتری نشوند و میزان ماندگاری مددجویان در امداد به حداقل برسد.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی همچنین آمادگی خود را برای دریافت پیشنهادات و پیگیری آنها از طریق تصویب قوانین مناسب را اعلام کرد.

بازدید از موسسه خیریه باب الحوائج شهرستان خرم آباد

مدیر پذیرش خدمات مددکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) به همراه معاون حمایت و سلامت کمیته امداد لرستان از موسسه خیریه باب الحوائج شهرستان خرم آباد بازدید کردند.

سید ابوالفضل پرپنجی مدیر پذیرش خدمات مددکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) ضمن بازدید از فعالیتهای صورت گرفته توسط این موسسه، این فعالیتها را در کمک به محرومین خوب ارزیابی کرد و افزود: بایستی در راستای ایجاد کارگاههای تولیدی زودبازده گام برداریم تا به این وسیله هم مشکل اشتغال در این مناطق حاشیه نشین مرتفع شود و هم به واسطه درآمد حاصل از تولیدات این کارگاهها بتوان خدمات بیشتری به این محرومین و نیازمندان ارائه کرد.

وی با بیان اینکه تمامی ارکان مختلف جامعه بایستی در تحقق اهداف سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی همت گمارند، اظهار داشت: تا پیش از این هر زمان که نام کمیته امداد به میان می آمد تصویری که در اذهان نقش می بست این بود که افراد تحت حمایت این نهاد تنها مستمری بگیران و افراد فاقد توانایی هستند ولی در این برهه زمانی با توجه به خدمات متنوعی که توسط این نهاد ارائه می شود این نگرش به کلی در افکار عمومی تغییر یافته است.

در ادامه رئیس هئیت مدیره موسسه خیریه باب الحوائج (ع) ضمن اشاره به محرومیت های گسترده در محله های آسیب پذیر خرم آباد عنوان کرد: با توجه به اینکه این بخشها از نقاط بسیار محروم استان محسوب می شوند نیازمند توجه ویژه مسئولین کمیته امداد امام خمینی (ره) در راستای محرومیت زدایی هستند.

جمع‌آوری 18 میلیارد ریال صدقات در سطح استان

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره)لرستان از جمع‌آوری بالغ بر 18 میلیارد و 200 میلیون ریال صدقات در سطح استان خبر داد.

سید حمید علوی عنوان کرد: سالانه طرح‌های مشارکتی مختلفی توسط کمیته امداد اجرا می‌شود، که یکی از این طرح‌ها جمع‌آوری صدقات مردمی است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 220 هزار صندوق صدقه در سطح استان وجود دارد، عنوان کرد: صندوق‌های موجود در این استان شامل صندوق‌های صدقه بزرگ، کوچک و متوسط هستند.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد لرستان تصریح کرد: در 5 ماهه نخست سال جاری بالغ بر 18 میلیارد و 200 میلیون ریال از صندوق‌های صدقه موجود در استان جمع‌آوری شده است.

علوی در ادامه با اشاره به سایر طرح‌های مشارکتی اجرایی توسط کمیته امداد استان افزود: یکی از طرح‌هایی که به منظور بهره‌گیری از ظرفیت مساجد و همچنین مشارکت خود مردم اجرا می‌شود، طرح جامع مسجد محوری است.

وی همچنین سایر طرح‌های اجرایی مشارکتی این نهاد را طرح کوثر، طرح شفا، طرح ماعون، طرح رضوان، طرح اکرام ایتام و طرح محسنین عنوان کرد و افزود: کمکهای مردمی خاص شرعی و امانی در 5 ماهه اول سالجاری در استان بالغ بر 25 میلیارد و 200 میلیون ریال بوده است.

تقبل سرپرستی 150 یتیم توسط یک نیکوکار لرستانی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان خرم آباد استقبال مردم را از فعالیتهای کمیته امداد در ماه مبارک رمضان بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: مردم خیر و نیکوکار خرم آبادی در سرفصل های مختلف کاری امداد از جمله دیدار با خانواده های ایتام و نیازمندان در قالب طرح مفتاح الجنه، مشارکت در اطعام نیازمندان، تقبل سرپرستی از ایتام، تامین بخشی از هزینه های درمانی، تحصیلی و لوازم منزل، تامین جهیزیه ایتام نوعروس، توزیع سبدهای غذایی در بین خانواده های نیازمند با کمیته امداد همکاری بسیار خوبی داشته اند.

علی فلاحی با اشاره به شرکت مسئولین و کارکنان ادارات مختلف سطح شهرستان در طرح مفتاح الجنه گفت: در ماه مبارک رمضان 273 نفر از این نیکوکاران طی 572 دیدار با نیازمندان شهرستان بالغ بر 2 میلیارد و 400 میلیون ریال به این عزیزان اهدا کردند.

مدیر کمیته امداد شهرستان خرم آباد اظهار داشت: از جمله اقدامات قابل توجه این خیرین در ماه مبارک رمضان تقبل سرپرستی 150 یتیم توسط یک خیر نیکوکار، اطعام 1000 نفر از خانواده های ایتام توسط یک فرد خیر، اهدا کمک هزینه 100 میلیون ریالی ساخت مسکن یک یتیم توسط حامی نیکوکار، اهدا 104 میلیون ریال به 104 یتیم تحت حمایت توسط یک خیر و... بوده است.