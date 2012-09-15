تدوین سند توسعه صنعت و معدن مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش هندویی افزود: این سند با دقت نظر و با توجه به سند های بالادستی وپایین دستی سایر سازمان ها تدوین می شود.

وی تقویت شرکت های دانش بنیان را یکی از محورهای مهم در این سند عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به اقلیم چهارگانه مازندران، می توان با شناسایی زمین های مناسب، حلقه های مفقوده تولید را شناسایی و مورد بهره برداری قرار داد.

نایب رئیس خانه صنعت و معدن ایران ادامه داد: اکتشافات و فرآوری مواد معدنی از جمله ذغال سنگ استان با مشارکت شرکتئهای دانش بنیان میسر است.

اهدای 16 عضو جوان بابلسری به بیماران نیازمند



16 بخش از اعضا، نسوج و بافت های بدن مرحوم روح الله قربانی از اهالی بابلسر که بر اثر سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمند اهدا تا حیاتی دوباره با این افراد ببخشد.



این جوان 22 ساله بابلسری،17 شهریور ماه دچار سانحه رانندگی شد که پس از تائید مرگ مغزی برخی از اعضای بدن وی همچون کلیه ها، کبد، قلب، ریه، قرنیه، لوزالمعده و برخی بافت ها و نسوج به بیماران نیازمند اهدا شد.

محمد مصطفی قربانی، پدر این مرحوم در این باره گفت: این مرحوم دانشجوی ترم آخر مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون بابل بود که بر اثر سانحه رانندگی در جاده ساری جویبار دچار مرگ مغزی شد.