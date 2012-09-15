نمایشگاه پاییزه بجنورد گشایش یافت

حسین کاظم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمایشگاه پاییزه عرضه کالا ویژه بازگشایی مدارس لحظاتی پیش با برگزاری آیین افتتاحیه، رسما فعالیت خود را آغاز کرد.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه از 25 شهریور ماه الی 5 مهر ماه و به مدت 10 روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی خراسان شمالی واقع در تخته ارکان بجنورد دایر خواهد بود، تصریح کرد: این نمایشگاه با 140 غرفه آغاز به کار کرده و ظرفیت افزایش این تعداد تا 160 غرفه نیز وجود دارد.

کاظم زاده افزود: کالاهای ارائه شده در این نمایشگاه با 10 الی 15 درصد تخفیف نسبت به بازار عرضه می‌شود و در مورد برخی اقلام مانند گوشت مرغ و گوشت قرمز نیز این تخفیف تا حدود 30 درصد افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: از 140 غرفه موجود در نمایشگاه پاییزه بجنورد، 40 غرفه مربوط به پوشاک، 12 غرفه مربوط به کیف و کفش، 30 غرفه مربوط به لوازم التحریر، 15 غرفه مواد غذایی و ... است.

این مسئول همچنین از توزیع روزانه 10 تن گوشت مرغ با تخفیف 500 تومان در هر کیلوگرم زیر فی بازار در سطح نمایشگاه‌های استان خبر داد و افزود: علاوه بر این 42 هزار تن گوشت قرمز نیز با قیمت هر کیلوگرم 9 هزار و 200 تومان در نمایشگاه‌های استان توزیع خواهد شد.

به گفته وی نمایشگاه پاییزه عرضه کالا ویژه بازگشایی مدارس در شهرستان‌های مانه و سملقان و جاجرم از 23 شهریور ماه آغاز شده و در سطح دیگر شهرستان‌های استان نیز طی شنبه و یا یکشنبه هفته جاری گشایش می‌یابند.

کاظم زاده عنوان کرد: در مجموع برای برگزاری نمایشگاه‌های پاییزه در سطح 7 شهرستان خراسان شمالی 400 غرفه ساماندهی شده و امکان افزایش این تعداد تا 500 غرفه نیز وجود دارد.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اظهار داشت: در زمان برگزاری این نمایشگاه‌ها بازرسین این نهاد به صورت محسوس و نامحسوس بر فعالیت غرفه داران نظارت کرده و علاوه بر آن مردم نیز می‌توانند از طریق تلفن 124 شکایات و گزارشات خود را به بازرسین منتقل کنند.