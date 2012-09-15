30 هزار تن انگور از باغات مشگین شهر برداشت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد معصومی بعد از ظهر شنبه در جلسه رسیدگی به مشکلات انگور کاران این شهرستان با اشاره به آغاز برداشت انگور از باغات مشگین شهر تصریح کرد: امسال به دلیل مساعد بودن شرایط آب و هوایی و فعالیت و پشتکار چشمگیر باغداران منطقه تولید انگور در منطقه افزایش چشمگیری داشته است.

وی از احتمال افزایش 15 درصدی میزان برداشت در مقایسه با سال قبل خبر داد و افزود: با شروع برداشت انگور از تاکستانهای این شهرستان احتمال می رود شاهد رشد ۱۵ درصدی این محصول نسبت به سال قبل باشیم.

معصومی با بیان اینکه مشگین شهر دارای بیش از دو هزار هکتار تاکستان است، اضافه کرد: این شهرستان اولین مرکز تولید انگور در استان اردبیل است و سالانه به طور متوسط از این تاکستانها ۲۶ هزار تن انواع انگور برداشت می شود.

مدیر جهاد کشاورزی مشگین شهر با اشاره به دلایل منحصر به فرد بودن انگور مشگین شهر ادامه داد: شرایط جغرافیایی خاص منطقه مشگین شهر از جمله قرار گرفتن باغات در ارتفاع هزار و 500 متری از سطح دریا، اختلاف دمای شب و روز و سیلیس دار بودن خاک منطقه موجب شده که انگور تولیدی شهرستان مشگین شهر از طعم، رنگ و تردی ویژه ای برخوردار باشد.

وی با اشاره به انواع انگورهای برداشت شده از باغات این شهرستان متذکر شد: رقم غالب انگور در تاکستانهای منطقه کشمشی بی دانه است که از شهرت ملی برخوردار بوده و ارقام دیگری نیز همچون شاهانی، صاحبی، خلیلی، یاقوتی، یافتی، نورس، آلدرق، گلین بارماغی و رسمی در باغات انگور این شهرستان تولید می شود.

معصومی با بیان اینکه متوسط تولید انگور در روش سنتی ۱۳ تن و در روش روسیمی بیش از ۳۱ تن در هر هکتار می باشد از باغداران خواست از تسهیلات در نظر گرفته برای تبدیل باغات سنتی به روسیمی استفاده کنند.

