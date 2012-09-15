تولید پسته در شهرستان راور 20 درصد کاهش یافت

امیر فلاح در گفتگو با مهر اظهارداشت: شهرستان راور از مناطق پسته خیز استان کرمان محسوب می شود و بخش قابل توجهی از مردم این شهرستان به کشت این محصول اشتغال دارند.

وی تصریح کرد: در سال جاری برداشت محصول از 13 هزار هکتار باغ از امروز در راور شروع شده است و تا اواخر مهر ماه ادامه خواهد داشت.

مدیرجهادکشاورزی راور میانگین برداشت محصول از باغهای راور را 5 هزار تن محصول اعلام کرد و گفت: یکی از مشکلات عمده ای که هم اکنون با آن مواجه هستیم کمبود آب در بخش کشاورزی است.

وی از باغداران خواست با توجه به محدود شدن منابع آب موجود در استان کرمان از روشهای آبیاری مکانیزه استفاده کنند.

وی در ادامه با اشاره به بحث آفلاتوکسین در صادرات پسته گفت: کشاورزان برای رونق صادرات محصول باید تمام تدابیر بهداشتی لازم را رعایت کنند.