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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۱۸

حجت الاسلام جلائیان:

دانشگاه علوم رضوی از پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی حمایت می کند

دانشگاه علوم رضوی از پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی حمایت می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی از حمایت این دانشگاه از پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی با مضامین ابعاد دینی، اجتماعی و سیاسی امامت حضرت امام رضا(ع) و حضرت امام هادی(ع) و همچنین تولید ملی با رویکرد دینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی جلائیان گفت: این دانشگاه در آستانه دهه کرامت، دومین فراخوان علمی حمایت از پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی و همچنین تولید ملی را  با رویکرد دینی منتشر کرده است.

وی بیان کرد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی که از آغاز با هدف پرورش نیروهای کیفی تأسیس شد، امور پژوهشی را با تشکیل گروه‌های پژوهشی مطابق با استانداردهای وزارت‌خانه علوم به صورت رسمی آغاز کرده که انتشار قریب به ۷۰ عنوان کتاب و مجله علمی پژوهشی، حاصل این تلاش‌ها است.

حجت الاسلام جلائیان افزود: از جمله کارهای قابل توجه پژوهشی در دوره اخیر، حمایت از پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی است که زمینه‌ای برای تولید آثار فاخر و کاربردی است.

وی در خصوص دومین فراخوان علمی حمایت از پایان نامه‌های تحصیلات کاربردی افزود: امسال تصمیم بر آن شد تا در راستای حمایت از مطالعات و پژوهش‌های سنت و سیره معصومین (ع) متناسب با نیازهای روز، از پایان نامه‌های کار‌شناسی ارشد، دکتری و همچنین پایان نامه‌های سطح سه و چهار حوزه با موضوعات ابعاد دینی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی امامت از منظر حضرت امام رضا و امام هادی (ع) و همچنین موضوعات مرتبط با تولید و تولید ملی با رویکرد دینی، پذیرش و حمایت شود.

دبیر علمی فراخوان حمایت از پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی در ادامه به شرایط و مهلت این برنامه اشاره کرد و اعلام کرد: حمایت فقط از پایان نامه‌های در حال نگارش و پایان‌نامه‌هایی است که تا پایان مهرماه سال ۹۱ به تصویب برسند.

کد مطلب 1696721

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