ترویج علوم وحیانی از اهداف حوزه های علمیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله نورالله طبرسی در مراسم افتتاحیه مدارس علمیه خواهران منطقه پنج (مازندران، گلستان) در ساری افزود: افرادی که در مکتب اسلام به ویژه در حوزه های علمیه مشغول علم و دانش دینی و حوزوی هستند باید روح و جسم شان با مکتب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) پیوند خورده باشد.

وی اظهار داشت: علم و دانش همه انبیا و اوصیا ریشه در وحی آسمانی دارد.

طبرسی بر لزوم ترویج علوم انبیایی و اوصیایی در جامعه تاکید کرد و بیان داشت: حوزه های علمیه مرکز ترویج فرهنگ دینی و اسلامی است و افرادیکه از علوم وحیانی بهره مند می شوند موظف اند این علوم آسمانی را در جامعه اشاعه دهند.

مدرسه قرآنی نمونه جامع در نظام اسلامی است

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: مدرسه قرآنی نمونه جامع یک مدرسه در نظام اسلامی تعریف می شود.

محمد علی امیری در گردهمایی مدیران مدارس غرب استان افزود: تاثیرپذیری خانواده ها از دانش آموزان این مدرسه بر اساس آموزه های قرآن باید از برنامه های مدیران مدارس قرآنی باشد.

وی تاسیس مدارس قرآنی را قدم مبارک برای ساختن آینده ای روشن برای جامعه دینی توصیف کرد و افزود: بکارگیری همه ظرفیت های فرهنگی، هنری و قرآنی در شهرستان ها برای تعالی بخشی مدارس قرآن یک ضرورت است.

این مسئول تقویت تفکر قرآنی در جامعه را هدف مهم مدارس قرآنی و حاصل برنامه تحول بنیادین و تدبیر و تاکید رهبر معظم انقلاب و مبتنی بر تعلیم و تربیت اسلامی دانست و از رسانه های گروهی خواست توجه ویژه به این مدارس داشته باشند.

کمیته امداد نکا یک میلیارد جهیزیه به نوعروسان داد



رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) نکا گفت: از ابتدای سال تاکنون یک میلیارد و 100 میلیارد ریال کمک هزینه جهیزیه برای مددجویان نوعروس این کمیته تهیه و به آنان اهدا شده است.



سید موسی عمادی افزود: این جهیزیه ها از طریق اعتبارات دولتی و کمک های مردمی و خیران اهدا شده است.

وی اظهار داشت: این کمک هزینه جهیزیه با برنامه ریزی در اختیار 111 زوج جوان نکایی قرار گرفت.

کمبود اعتبارعوامل کندی روند طرح ساماندهی گلزار شهدای نوشهر

رئیس بنیاد شهید وامورایثارگران نوشهر گفت: کمبود وتخصیص ندادن بموقع اعتبارات و عملکرد نامطلوب برخی ازپیمانکاران موجب کندی روند عملیات اجرای طرح ساماندهی گلزارشهدای این شهرستان شده است.



محمدجعفر کیادلیری با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این طرح از سال 86 دراین شهرستان آغاز شد، گفت: طبق سیاست های اتخاذ شده از سوی مسئولان نهادهای مرتبط این طرح باید به مدت پنج سال در شهرستان به اتمام برسد که متاسفانه به دلیل مشکلات مطروحه بخش عمده ای ازعملیات طرح هنوز باقی مانده است.

وی بدون اعلام میزان اعتبار هزینه شده از زمان اجرای طرح تاکنون دراین شهرستان افزود: هم اکنون کار ساماندهی گلزار شهدای مرکز شهر، روستای کشکسرا و برخی از روستاهای تک مزاره در شهرستان به اتمام رسیده است.

