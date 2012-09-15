آغاز برداشت محصول از 80 هزار هکتار باغ پسته رفسنجان

رضا بمانی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسب آغاز برداشت پسته از باغهای پسته این شهرستان گفت: پسته مهمترین محصول کشاورزی استان کرمان است که سالانه بیش از یک میلیارد دلار ارز آوری برای کشور دارند.
وی ادامه داد: 80 هزار هکتار باغ پسته در رفسنجان وجود دارد که بخش عمده نیاز بازار جهانی را تامین می کند.
این مسئول گفت: از هر هکتار زمین کشاورزی 500 کیلوگرم پسته خشک برداشت می شود.
وی با اشاره به سرمای اسفند ماه سال گذشته گفت: سرمازدگی سال قبل موجب تاخیر در برداشت پسته در سال جاری شد.
وی ادامه داد: برداشت پسته در رفسنجان تا نیمه مهرماه ادامه دارد.
بمانی همچنین از کشاورزان خواست که تدابیر بهداشتی لازم را در هنگام برداشت محصول رعایت کنند.
مدیرجهاد کشاورزی رفسنجان بهترین زمان برداشت محصول را ساعات ابتدایی صبح و در هوای خنک دانست.
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