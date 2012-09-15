  1. استانها
  2. کرمان
۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۰۰

بمانی خبر داد:

آغاز برداشت محصول از 80 هزار هکتار باغ پسته رفسنجان

آغاز برداشت محصول از 80 هزار هکتار باغ پسته رفسنجان

رفسنجان - خبرگزاری مهر: مدیرجهاد کشاورزی رفسنجان با اشاره به آغاز برداشت پسته در این شهرستان گفت: پسته رفسنجان بخش عمده نیاز بازار جهانی را تامین می کند.

رضا بمانی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسب آغاز برداشت پسته از باغهای پسته این شهرستان گفت: پسته مهمترین محصول کشاورزی استان کرمان است که سالانه بیش از یک میلیارد دلار ارز آوری برای کشور دارند.

وی ادامه داد: 80 هزار هکتار باغ پسته در رفسنجان وجود دارد که بخش عمده نیاز بازار جهانی را تامین می کند.

این مسئول گفت: از هر هکتار زمین کشاورزی 500 کیلوگرم پسته خشک برداشت می شود.

وی با اشاره به سرمای اسفند ماه سال گذشته گفت: سرمازدگی سال قبل موجب تاخیر در برداشت پسته در سال جاری شد.

وی ادامه داد: برداشت پسته در رفسنجان تا نیمه مهرماه ادامه دارد.

بمانی همچنین از کشاورزان خواست که تدابیر بهداشتی لازم را در هنگام برداشت محصول رعایت کنند.

مدیرجهاد کشاورزی رفسنجان بهترین زمان برداشت محصول را ساعات ابتدایی صبح و در هوای خنک دانست.

کد مطلب 1696724

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها