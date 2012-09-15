راه اندازی خط جدید اتوبوسرانی در بیرجند/ اختصاص 6 میلیارد ریال به پزشکی قانونی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل اتوبوسرانی بیرجند گفت: دو دستگاه اتوبوس با فاصله زمانی 25 دقیقه از مبدا پایانه آزادی برای جابجایی مسافران در مسیر شهرک 27 تیر در نظر گرفته شده است.

یدالله غلام پور مسیر حرکت اتوبوس با مقصد شهرک 27 تیر را پایانه آزادی، خیابان جمهوری، سه راه اسدی، خیابان شهید منتظری، خیابان شهداء، پایاانه ابوذر، خیابان پاسداران، میدان قدس، خیان قدس شرقی، شهرک علی آباد و 27 تیر اعلام کرد.

وی حداقل جابجایی مسافر توسط یک دستگاه اتوبوس برای راه اندازی یک خط اتوبوسرانی و توجیه هزینه های ناوگان را 700 نفر اعلام وابراز امیدواری کرد: با استفاده مردم از اتوبوسهای در نظر گرفته شده میزان جابجایی و جذب مسافر به حدنصاب برسد تا مجبور به کاهش یا حذف اتوبوسهای مذبور نشوند.

به گفته وی هزینه تمام شده فعالیت هر دستگاه اتوبوس در ناوگان اتوبوسرانی 14 ساعت در روز به مبلغ 245 هزار تومان است در حالیکه در آمد وصولی از مردم بابت بهای بلیت الکترونیک کمتر از یک سوم هزینه های تمام شده فعالیت روزانه یک دستگاه اتوبوس است.

6 میلیارد ریال به پزشکی قانونی خراسان جنوبی اختصاص یافت

در جلسه شورای مدیریت بحران استان اعتبارات تخصیص یافته به شورای مدیریت بحران خراسان جنوبی براساس اهداف و اولویت‌های استان بین پروژه‌های اولویت ‌دار توزیع شد.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی گفت: شش میلیارد ریال از اعتبارات ابلاغی ستاد مدیریت بحران خراسان جنوبی از محل ماده 12 مدیریت بحران به اداره ‌کل پزشکی قانونی این استان اختصاص یافت.

حسن محمد زاده عنوان کرد: اداره‌ کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی از اعضای شورای مدیریت بحران استان است که در زمینه تعیین هویت اجساد، تعیین علت فوت و صدور جواز دفن و بررسی صدمات وارده به مصدومان را در مواقع بحران‌های پیش ‌آمده بر عهده دارد.

همچنین مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی به منظور بررسی مشکلات و محدودیت‌های موجود در جذب و همکاری پزشکان برای راه‌اندازی مرکز پزشکی قانونی شهرستان درمیان با حضور در دفتر رئیس دادگستری و فرمانداری شهرستان درمیان خواستار افزایش تعامل و سطح همکاری فی مابین شد.

محمد‌زاده ادامه داد: راه‌ اندازی پزشکی قانونی درمیان نیازمند همکاری پزشکان شبکه بهداشت، دادگستری و فرمانداری این شهرستان است.