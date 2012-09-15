به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پاک فطرت اظهار اداشت: توسعه اماکن و فضاهای ورزشی یکی از بزرگ‌ترین خواسته‌های مردم از شهرداری است که برای تحقق این خواسته از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در ورزش حمایت می‌کنیم.

وی افزود: در شهر شیراز جوانان علاقمند و مستعدی در رشته‌های مختلف ورزشی وجود دارند که شهرداری موظف به ایجاد فضای مناسب برای پیشرفت آنها است.

شهردار شیراز در ادامه از فراهم شدن ساز و کار واگذاری یک زمین رایگان به اداره کل ورزش و جوانان فارس برای احداث ورزشگاه شش هزار نفری در شیراز خبر داد و تصریح کرد: شهرداری با تصویب شورای شهر شیراز این زمین را تهیه کرده و در اختیار اداره کل ورزش و جوانان قرار داده است و با تامین اعتبار کار ساخت این مجموعه آغاز می‌شود.

پاک فطرت همچنین از احداث دو مجموعه جدید ورزشی در منطقه پنج شهرداری شیراز خبر داد و اضافه کرد: یکی از این دو مجموعه تا پایان سال جاری تکمیل شده و در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد و مجموعه دیگر نیز در شش ماه ابتدای سال آینده تکمیل می‌شود.

شهردار شیراز به مدال‌آوری ساره جوانمردی نخستین بانوی فارس در بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن اشاره کرد و گفت: کسب مدال توسط بانوی ایرانی در میان کشورهای دنیا بسیار ارزشمند بوده و شورای شهر برای تجلیل از این ورزشکار پاداش نقدی 200 میلیون ریالی در نظر گرفته است.

وی گفت: اگر ورزشکاری از شهر شیراز در عرصه بین‌المللی موفق به افتخارآفرینی شود متعلق به تمام شهروندان است و باید به بهترین نحو از او تجلیل شود.