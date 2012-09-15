اهداف علمی نظام جمهوری اسلامی باید تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد حسین یادگاری بعد از ظهر امروز شنبه در شصت و هشتمین گرد همایی معاونین فرهنگی واحدهای جهاد دانشگاهی کشور با اعلام این مطلب گفت: درست است که جهاد دانشگاهی از اوایل انقلاب تا کنون فعالیت های در خور توجهی را در راستای تحقق اهداف نظام انجام داده است ولی باید تلاش های زیادی در این زمینه صورت گیرد تا اهداف مورد نظر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یکی پس از دیگری به سعت محقق شوند.



وی در ادامه سخنان خود ابراز داشت: با اینکه جهاد دانشگاهی پل ارتباطی دانشگاه و صنعت است ولی با این وجود آن چنان که انتظار داریم جایگاه جهاد دانشگاهی در دانشگاه های کشور مشخص نیست .



وی در ادامه سخنان خود با انتقاد از عملکرد بعضی از مسئولان در این خصوص افزود: به جز شخص رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای و شورای عالی انقلاب فرهنگی بقیه تشکل ها و نهادهای دولتی اهمیت زیادی به فعالیت های جهاد دانشگاهی نمی دهند و حمایتی از این سازمان نمی کنند.



وی در پایان سخنان خود ابراز داشت: جهاد دانشگاهی به سرعت در حال انجام دادن فعالیت های سازمانی خود است ولی این را هم مردم و هم سران نظام باید بدانند که جهاد دانشگاهی نتوانسته است به نقطه مطلوب و مدنظر خود دست یابد .