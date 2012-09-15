تامین علوفه و جو عشایر کرمان ضروری است/ افزایش نهاده های دامی در استان

علیرضا شاکری در گفتگو با مهر اظهارداشت: در استان کرمان 13 هزار عشایر وجود دارد که مهمترین زمینه اشتغال این افراد دامداری است.
وی تصریح کرد: افزایش قیمت نهاده های دامی و تخریب مراتع موجب بروز مشکلاتی برای عشایر در خصوص تامین آذوقه دام شده است.
وی گفت: در بخشی که اعتبارات دولتی وجود دارد مقرر شد که از اعتبارات خشکسالی به عشایر کمک کنیم و برای تامین علوفه و یارانه ای تمهیدات لازم را به کار گیریم.
شاکری ادامه داد: امسال افزایش قیمت جو عشایر را دچار مشکل کرده است.
وی ادامه داد: تا کنون اتحادیه شرکتهای تعاونی در استان کرمان تمهیداتی را اندیشیده اند و مقداری جو و کنستانتره دامی ذخیره شده است اما افزایش قیمت در حدی است که شرکتهای تعاونی نیز مشکل دارند.
نظر شما