تامین علوفه و جو عشایر کرمان ضروری است/ افزایش نهاده های دامی در استان

علیرضا شاکری در گفتگو با مهر اظهارداشت: در استان کرمان 13 هزار عشایر وجود دارد که مهمترین زمینه اشتغال این افراد دامداری است.

وی تصریح کرد: افزایش قیمت نهاده های دامی و تخریب مراتع موجب بروز مشکلاتی برای عشایر در خصوص تامین آذوقه دام شده است.

وی گفت: در بخشی که اعتبارات دولتی وجود دارد مقرر شد که از اعتبارات خشکسالی به عشایر کمک کنیم و برای تامین علوفه و یارانه ای تمهیدات لازم را به کار گیریم.

شاکری ادامه داد: امسال افزایش قیمت جو عشایر را دچار مشکل کرده است.

وی ادامه داد: تا کنون اتحادیه شرکتهای تعاونی در استان کرمان تمهیداتی را اندیشیده اند و مقداری جو و کنستانتره دامی ذخیره شده است اما افزایش قیمت در حدی است که شرکتهای تعاونی نیز مشکل دارند.

وی با اشاره به اینکه شرکتهای و اتحادیه ها مقدار کمی علوفه ذخیره دارند گفت: قولی هایی داده شده که با ارز دولتی علوفه مورد نیاز فراهم شود اما تا کنون ارز دولتی تخصیص داده نشده است.