یک دوره مسابقه شطرنج آزاد در بجنورد برگزار شد

نورالله ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت سالروز تاسیس استان خراسان شمالی یک دوره مسابقه شطرنج آقایان در رده سنی آزاد و در محل سالن هیئت شطرنج بجنورد برگزار شد.

وی با بیان اینکه این رقابت در 7 دور و به روش سویسی برگزار شد، تصریح کرد: در پایان 7 دور رقابت، ساسان راضیان با 5.5 امتیاز به مقام قهرمانی دست یافت.

ناصری افزود: همچنین رحیم ذیحق با 4.5 امتیاز و به دلیل پهن شکنی بیشتر در رده دوم ایستاد و علی شادل نیز با همین امتیاز و به دلیل پهن شکنی کمتر به مقام سومی بسنده کرد.

وی تصریح کرد: سرپرستی این دوره از مسابقات را نقی هجرتی و سرداوری آن نیز بر عهده سهراب هنریار بود.

یادآور می‌شود استان خراسان شمالی در 19 مرداد ماه سال 83 با معرفی محسن نریمان به عنوان نخستین استاندار به صورت رسمی از خراسان بزرگ منفک و به عنوان استانی مستقل معرفی شد.

همه ساله در 19 مرداد ماه مراسمات متعددی با هدف گرامیداشت سالروز تاسیس استان در شهرهای مختلف خراسان شمالی برگزار می‌شود، اما در سال جاری به علت تلاقی مرداد ماه با ماه مبارک رمضان، برگزاری مراسمات گرامیداشت تاسیس استان به 24 شهریور ماه موکول شد.

جمعه 24 شهریور ماه، علاوه بر برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی و ورزشی، همایش پیاده روی خانوادگی نیز در بجنورد و با حضور بیش از 15 هزار شرکت کننده برگزار شد.

همچنین در این روز مراسم رسمی گرامیداشت سالروز تاسیس استان نیز در محل بوستان تفریحی بش قارداش بجنورد با حضور استاندار خراسان شمالی، امام جمعه بجنورد و جمع کثیری از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

خراسان شمالی در نهمین سال از تولد خود بر اساس نتایج آماربرداری سال 90 دارای 867 هزار نفر جمعیت است.