اهانت به ساحت مقدس پیامبر(ص) قابل تحمل نیست/حضرت محمد(ص) سرمایه بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا اعرافی، ظهر شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جامعه المصطفی العالمیه که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار شد، در سخنانی با تبریک فرارسیدن آغاز سال تحصیلی جامعه المصطفی(ص)، حوزه کنونی را امتداد حوزه رسول الله و ائمه(ع) دانست و اضافه کرد: دوران امامت امام باقر و امام صادق(ع) یکی از مهمترین دوره‌های تاریخی تشیع است که دوره بسیار مهمی در ایجاد تحولات بزرگ در جهان اسلام است.



وی با بیان اینکه ائمه اطهار(ع) هیچ تفاوتی از نظر رفتاری با یکدیگر نداشته اند بیان داشت: تفاوت در رویکردها و سیاست‌های آنها به اقتضای شرایط و زمانه انجام می شده است که از جمله آنها انتقال قدرت در دست ظالمان جور بوده است.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: بنی امیه در طول حکومت خود مردم را منزجر کرده بودند و ناکارآمدی خود را نشان دادند و زمینه برای انتقال قدرت به بنی عباس فراهم شد که آنان هم تجربه تلخ دیگری برای مسلمانان رقم زدند و امام پنجم و ششم توانستند از این فرصت انتقال حکومت به خوبی بهره برداری کرده و به نشر اسلام بپردازند.



وی شکل گیری حلقه‌ها و دروس علمی، فقهی، تفسیری و کلامی و ... را از جمله دستاوردهای این دوره دانست و بیان داشت: در این دوره تفکرات بسیاری در فلسفه و فقه بوجود آمد و خط مشی اصلی این دو امام ارایه رهنمود درست و هدایت مردم در میان افمکار گوناگون غالی گری و ... بود.



حجت الاسلام اعرافی، وحدت گرایی را از ویژگی‌های برجسته امام صادق(ع) دانست و اضافه کرد: امام در کنار علم آموزی، بر معنویت و اخلاق تاکید داشت و ایشان می‌فرمودند رفتار شیعیان باید به گونه‌ای باشد که موجب فخر تشیع شود.



جایگزینی اسلام طالبانی به جای اسلام ناب محمدی(ص) توسط غرب



عضو شورای انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گسترش اسلام هراسی به عنوان یکی از سیاستهای استکباری افزود: ارایه چهره ای خشن از اسلام و جمهوری اسلامی به ویژه بعد از بیدرای اسلامی شدت گرفته است.



وی جایگزینی اسلام طالبانی به جای اسلام ناب محمدی را از دیگر روشهای غرب برای اسلام ستیزی و اسلام هراسی عنوان و اضافه کرد: اسلام طالبانی در این راستا ایجاد شد و امروز هم استکبار و صهیونیستها بر اختلافات مذهبی دامن می زنند.



اهانت به ادیان نزد همه محکوم است



حجت الاسلام اعرافی با اشاره به اهانت صهیونیستها به مقدسات مذاهب و ادیان از جمله اهانتهایی که به مقدسات مسیحیت می‌شود اظهار داشت: هیچ قانونی اجازه توهین به ناموس فکری ادیان و مذاهب را نمی دهد و این کار در نزد همه محکوم است.



وی تاکید کرد: پیامبر محبوبترین فرد در میان امت اسلامی است و اهانت به ایشان برای هیچ مسلمانی قابل تحمل و گذشت نیست و پیامبر رحمت برای عالمیان است و برای همه امتها و ملتهاست.



رئیس جامعه المصطفی، اهانت به مقدسات اسلامی را زمینه‌ساز اختلافات بین الادیانی عنوان کرد و ادامه داد: چنین اقداماتی به دلیل هراس استکبار از اسلام و بیداری اسلامی است که موجب گسترده‌ تر شدن تعالیم اسلامی در عرصه گیتی خواهد شد.



وی همچنین با اشاره به شعار امسال جامعة‌ المصطفی مبنی بر قرآن و پیامبر اعظم اضافه کرد: انتخاب چنین شعارهایی بهترین راهکار برای مقابله فرهنگی و فکری با اهانت به مقدسات اسلامی است.