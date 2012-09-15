اصلاحات در بحرین با وجود آل خلیفه ممکن نیست/ نقض حقوق بشر ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، شیخ علی سلمان گفت : پس از گذشت یک سال از گزارش کمیته حقیقت یاب موسوم به بسیونی این گزارش ارزشی نداشته است، زیرا نقض حقوق بشر در بحرین همچنان ادامه دارد.

وی افزود: تخریب مساجد وجود ندارد، اما با بازسازی مساجد مخالفت می شود، شکنجه وجود دارد، بازداشتهای ظالمانه ، سرقت دارایی های مردم، هتک حرمتها و دیگر جنایات و رسوایی ها ادامه دارد.

دبیرکل جمعیت الوفاق بیان کرد: خطاب به جامعه بین المللی می گوییم که با وجود این رژیم، امکان اصلاحات واقعی و سیاسی در بحرین وجود ندارد.

ناوی پیلای کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل بارها خواستار آزادی بازداشت شدگان بحرینی شده است، اما گویا رژیم گوش شنوا ندارد و توجهی به خواسته جامعه جهانی ندارد.

شیخ علی سلمان بیان کرد: اجرای برخی اقدامات نمایشی تاکتیکی است که اغلب دیکتاتورها به کار می برند.آنها در ظاهر برخی قوانین مربوط به حقوق بشر را به امضا می رسانند، اما در عمل توجهی به آن ندارند.

وی اظهار داشت : همه دیکتاتورها معاهده مبارزه با شکنجه را امضا کرده اند، اما در عمل ملتها چیزی مشاهده نکرده اند. قانون حمایت از حقوق کودکان در بحرین عملا مفهومی ندارد و بازداشت کودکان از زمان شروع انتفاضه تاکنون ادامه دارد.

علی سلمان بیان کرد: اوضاع کودکان در بحرین مشابه سرزمینهای اشغالی فلسطین است یعنی همانطور که در آنجا نظامیان صهیونیستی به سوی کودکان تیراندازی می کنند در بحرین نیز نظامیان رژیم با بهانه حمله به نظامیان آنها را هدف قرار می دهند.

وی افزود: نظامیان رژیم پدران کودکان را می کشند، مادرانشان را بازداشت می کنند، به آنها ناسزا می گویند، در مدارس برای آنها محدودیت به وجود می آورند با گازهای سمی مانع آسایش آنها می شوند.

علی سلمان با اشاره به موضوع فیلم موهن ضد اسلامی بیان کرد: افراط گرایان در همه جا یافت می شوند هر فردی دین خود را بهتر و کاملتر می داند.

وی افزود: در داخل همه ادیان و مذاهب افراط گرایان وجود دارند که دوست دارند دین و مذهب خود را برتر از دیگر ادیان و مذاهب بدانند حتی در داخل مذاهب نیز برخی دیگری را قبول ندارند.

خبر دیگر اینکه رژیم بحرین پایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل را در آستانه برگزاری نشست آن درباره بحرین فیلتر کرد.

در نشست ژنو قرار است نقض حقوق بشر از سوی رژیم بحرین به ویژه فرزندان حمد بن عیسی آل خلیفه یعنی ناصر و خالد بررسی شود.

محمد عاشور عضو جمعیت الوفاق بحرین بیان کرد: وزارت اطلاع رسانی بحرین پایگاه سازمان ملل را برای جلوگیری از پخش نشست ژنو فیلتر کرده است.