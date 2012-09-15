بازدید 98 هزار نفر از سه جاذبه شاخص گردشگری استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، روز جمعه 24 شهریور ماه سال جاری طی مراسمی هشتادویکمین سالروز ثبت شهر تاریخی بیشاپور در فهرست میراث ملی ایران گرامی داشته شد.

در مراسم روز جمعه 24 شهریور ماه سال جاری که با حضور جمعی از علاقمندان و کارکنان اداره میراث فرهنگی کازرون در محل این شهر تاریخی برگزار شد، محمد رضا معینی مسئول میراث فرهنگی شهرستان کازرون طی سخنانی ضمن گرامی داشت این روز مهم از زحمات همه کسانی که در این چند ساله برای معرفی و شناساندن این مجموعه تاریخی تلاش کرده اند تقدیر و تشکر به عمل آورد.

وی سخنانش ضمن اشاره به نگاه های ویژه اداره کل میراث فرهنگی فارس به شهرستان کازرون تصریح کرد: امیدواریم به زودی شاهد ثبت شهر تاریخی بیشاپور در فهرست میراث جهانی باشیم.

در ادامه این برنامه فعالیتهای شش ماهه اداره میراث فرهنگی شهرستان کازرون در حوزه های حفاظت، پژوهش و مرمت برای حاظرین در جلسه ارائه شد.

شهر تاریخی بیشاپور در تاریخ 24 شهریور ماه سال 1310 هجری شمسی، به شماره 24 در فهرست میراث ملی ایران به ثبت رسید.

بازدید 98 هزار نفر از سه جاذبه شاخص گردشگری فارس

طی سه روز گذشته بیش از 98 هزار نفر از سه جاذبه ی شاخص گردشگری فارس بازدید کردند.

مدیر کل میراث فرهنگی فارس از بازدید بیش از 98 هزارگردشگر از مجموعه های تاریخی –فرهنگی سعدیه، حافظیه و تخت جمشید در روزهای تعطیل آخر هفته گذشته خبر داد.

فریدون فعالی افزود: از روز چهارشنبه مورخ 22 شهریورماه هفته گذشته تا پایان روز جمعه 24شهریور شاهد استقبال خوب گردشگران از سراسر کشور، از جاذبه های گردشگری فارس و به خصوص شهر شیراز بودیم.

وی با اشاره به اینکه این اداره کل و دیگر نهادهای ذی ربط در ارائه خدمات به گردشگران تابستانی که فارس و شهر شیراز را مقصد خود انتخاب کرده اند،گفت:طی این سه روز محموعه فرهنگی سعدی با 36 هزار و 120، مجموعه فرهنگی حافظیه با 36 هزار و 27 و مجموعه میراث جهانی تخت جمشید با25 هزار و 594، از پربازدید کننده ترین سایتها در فارس بوده اند.

فعالی در ادامه به تعداد بازدیدکنندگان از آثار تاریخی در تابستان 91 اشاره کرد و گفت:از ابتدای تیرماه تا پایان مردادماه بیش از 589 هزار نفر گردشگر از آثار تاریخی تحت پوشش این اداره کل بازدید کرده اند.

وی با اشاره به تلاشهای این اداره کل در راستای ایجاد جاذبه های جدید برای گردشگران گفت: راه اندازی موزه استحمام در حمام تاریخی وکیل، ساماندهی فضاهای تاریخی از جمله آرامگاه سعدی، آرامگاه حافظ، تخت جمشید، ارگ کریم خانی و نور پردازی برخی از جاذبه ها که آخرین آنها نورپردازی نقوش برجسته تنگ چوگان کازرون بوده و فراهم کردن امکان بازدید شبانه از این آثار در افزایش تعداد بازدیدکنندگان تاثیر بسزایی داشته است.

مدیر کل میراث فرهنگی فارس همچنین به برگزاری جلسات متعدد در سطح استان به منظور ارائه خدمات مناسب به گردشگران اشاره و تصریح کرد:ستاد دائمی تسهیلات سفرهای استان همواره فعال بوده و ایجاد شرایط لازم برای ارائه هرچه مطلوب تر خدمات به گردشگران را در دستور کار دارد.

خانه جهانگردی فارس میزبان نمایشگاه عکس مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی

خانه جهانگردی فارس میزبان نمایشگاه عکس با موضوع مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی است.

آثار مربوط به عکاسان اعزام شده به مناطق زلزله زده با همکاری بسیج هنرمندان فارس در حدود 10 اثر و در اندازه 70×50 در معرض نمایش و فروش قرار گرفته است.

نمایش و فروش این آثار در حمایت از زلزله زدگان آذربایجان توسط جامعه عکاسان میراث فرهنگی فارس وابسته به کانون معماران پارس از تشکل های فعال غیر دولتی تحت نظر اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس است که با هدف کمک به زلزله زدگان منطقه آذربایجان در معرض نمایش و فروش به علاقمندان قرار داده شده است.

نمایشگاه مذکور به مدت یک هفته و از روز پنجشنبه 23شهریورماه جاری درخانه جهانگردی واقع در بلوار چمران بر پاست که علاقمندان به بازدید و نیز علاقمندان به کمک به مردم مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی می توانند از ساعت 9صبح الی 12و از 18 الی 21 از این نمایشگاه بازدید کنند.

درآمدهای حاصل از برگزاری نمایشگاه عکس، 15 مهرماه سال جاری به مناطق مورد نظر ارسال می شود.