سال تحصیلی جامعه المصطفی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز سال تحصیلی جدید با سخنرانی آیت الله العظمی سبحانی از مراجع تقلید شیعه در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) آغاز شد و هزاران طلبه غیرایرانی مقیم قم فعالیت علمی خود را آغاز کردند.



آیت الله سبحانی در سخنانی در مراسم افتتاحیه سال جدید بر لزوم توام کردن علم با اخلاق تاکید و اضافه کرد: رعایت تواضع و احترام به اساتید از کارهایی است که باید مورد اهتمام طلاب باشد.



وی بر نقش بی بدیل طلاب غیرایرانی در شرایط کنونی در ترویج اسلام تاکید و اضافه کرد: طلاب باید با ایجاد وحدت بین امت اسلامی و نشر و ترویج اسلام در کشورهایشان نقش خود را به خوبی ایفا کنند.



وی با اشاره به تعریف انسان در اسلام و دیگر مکاتب گفت: اسلام اراده کرده است که انسان با کنترل غرایز و استفاده درست از آنها بتوانند درجات ترقی و کمال روحی و معنوی را طی کند و به انسان کامل تبدیل شود.



همچنین معاون آموزش جامعه المصطفی در سخنانی در این مراسم با اشاره به اهداف تحصیل در حوزه اظهار داشت: افرادی که برای تحصیل وارد حوزه می‌شوند اهداف متعالی را دنبال می‌کنند بنابراین تعلیم و تعلم در حوزه‌‎های علمیه رنگ و بوی دیگری نسبت به سایر مراکز دارد.



حجت الاسلام محمد جواد زارعان اظهار داشت: حوزه رسالت عظیم هدایت انسانها را بر عهده دارد و فقه و تفسیر و .. مهارت لازم د ر این زمینه را در اختیار طلاب قرار می دهد.



وی با بیان اینکه نشر معارف اهل بیت(ع) در جهان از جمله وظایف طلاب و مبلغان علوم دینی است تاکید کرد: در دایره معارف اسلامی، علم آموزی و عالم شدن هر دو ارزش است زیرا کسب علم در اسللام به فرموده امام علی(ع) در جهت اطاعت از پروردگار است.



معاون آموزش جامعه المصطفی با اشاره به نقش طلاب غیرایرانی در ترویج معارف اهل بیت(ع) در جهان ادامه داد: ترویج علوم اسلامی در جهان نیازمند فراگیری درست و انتقال صحیح آن است.



گفتنی است هم اکنون بیش از 20 هزار نفر در مراکز و واحدهای تابعه جامعه المصطفی در داخل و خارج کشور مشغول تحصیل در بیش از 130 رشته علوم اسلامی و انسانی هستند.