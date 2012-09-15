سالانه 4 میلیون نفر در اردوهای راهیان نور شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه نشست مشترکی با حضور جانشین نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد راهیان نور، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، مدیرکل روستایی استانداری البرز، مدیر حوزه هنری استان البرز، نمایندگان سپاه پاسداران استان در دفتر مدیرکل فرهنگ و ارشاد البرز برگزار شد.

سید جمال علی الحسینی در این نشست ضمن اشاره به نگاه ویژه دولت نهم و دهم نسبت به تشکیل ستاد راهیان نور و اردوهای راهیان نور در اقصی نقاط کشور اظهار داشت: راهیان نور از بدو تشکیل دولت نهم و دهم به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است و این مهم خود به افزایش خیل مشتاقان به اردوهای راهیان نور شده است.

وی در ادامه با ذکر آماری از تعداد افراد اعزامی در دو سال اخیر به راهیان نور افزود: طبق آخرین آمار تعداد افراد اعزامی در اردوهای راهیان نور قبل از دولت نهم سالانه فقط 300 هزار نفر بوده اند امروز این رقم به 4 میلیون نفر رسیده و هر سال نیز افزایش می یابد.

نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد راهیان نور گفت: سال گذشته نیز از سوی نظام جمهوری اسلامی بالغ بر 400 میلیارد تومان برای اعزام راهیان نور هزینه شده و این خود حاکی از توجه به اردوهای راهیان نور در دولت فعلی است.

وی افزود: نماینده رئیس جمهور در ستاد راهیان نور همکاری و تعامل خوبی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد و همین امر می تواند بستری برای مراودات فرهنگی بیشتر و اعزام گروه های فرهنگی و هنری به اردوهای راهیان نور باشد.

پتانسیل های استان البرز و خلق حماسه آفرینی های 8 سال دفاع مقدس

سید جمال علی الحسینی در بخش دیگری به ظرفیت های استان البرز به جهت حضور هنرمندان دراین استان اشار کرد و یادآور شد: هرچند خانه هنرمندان در تهران تشکیل شده است اما خانه واقعی هنرمندان بیشماری در استان البرز قرار دارد و این مهم خود رسالتی مضاعف را بر دوش دست اندرکاران عرصه فرهنگ و هنر محول می سازد.

وی افزود: رزمندگان استان البرز در طول سالها دفاع از مرزهای کشور در اقصی نقاط از منتها علیه شمال غرب و مرزایران و عراق تا خلیج فارس حضور داشته اند.

این مسئول ادامه داد: کرجی ها دوران 8 سال دفاع مقدس حماسه ها خلق کردند و خود اسطوره شدند؛ بنابراین اینک جایگاه استان البرز و رزمندگان این شهر که لحظه های ماندگاری را خلق کردند و حماسه های بیشماری در آزاد سازی عملیات های گوناگون به ثبت رسانده اند برکسی پوشیده نیست.

راهیان نور گنجینه ای ارزشمند و مانا است

نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد راهیان نور در ادامه به ماهیت شکل گیری راهیان نور نیز پرداخت و گفت: راهیان نور یک واژه نیست، بلکه فرهنگ و گنجینه ای ارزشمند است که با بهای سنگینی به دست آمده و فقط کسانی که از نزدیک جبهه و جنگ و خاکریزها را تجربه و لمس کرده باشند ارزش و جایگاه این ستاد و اردوی راهیان نور را درک می کنند.

وی تصریح کرد: از این رو شناساندن آن دوران برای نسلی که در آن برهه حضور نداشته اند این شناسایی از طریق همین سفرها صورت می پذیرد.

سید جمال علی الحسینی گفت: در حال حاضر تعداد بازدید از مناطق عملیاتی در 7 استان کشور امکان پذیر شده است.

وی با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری ستاد راهیان نور را فقط به یک گروه خاص متعلق نداست و تاکید کرد: باید با آگاهسازی از ماهیت و فعالیت های این ستاد فرصت برای آحاد ملت فراهم شود تا از نزدیک آن دوران درک شود.

اعزام هنرمندان البرزی به اردوهای راهیان نور

نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد راهیان نور در این نشست به سفرهای این ستاد به استانهای حوزه خلیج فارس کشور اشاره کرد و گفت: این بار در سفر خود به استان البرز این اعلام آمادگی را اعلام می کنیم تا در اقدامی نو و بدیع اعزام گروه هایی از هنرمندان بسیج، اهالی فرهنگ و هنر با همکاری اداره کل ارشاد اسلامی کاروانی برای بازدید از مناطق عملیاتی شکل گیرد.

تصویرسازی دوران دفاع مقدس در سفرهای راهیان نور و ثبت لحظه ها از سوی هنرمندان البرزی

الحسینی در بخش دیگری به ادامه برنامه های مشترک این ستاد و اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی البرز پرداخت و گفت: در این سفرها می توان با حضور گروه هایی متشکل از فیلمبردار، مستند ساز، شاعر و.... عملیات های آن برهه را بازسازی کرد و هنرمندان نیز از دریچه نگاه خود و از دور لحظه های آن دوران را با ابراز هنری خود به ثبت برسانند.

وی در پایان افزود: در کنار اعزام کاروان هنرمندان البرز به استانهای غربی و جنوبی می توان کنگره فرهنگی دانش آموزی، مسابقات عکس راهیان نور، تئاتر دفاع مقدس و ... را با توجه به ظرفیت های فرهنگی و هنری این استان برگزار کرد.