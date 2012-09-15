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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۵۳

ادیبی مطرح کرد:

مکانیسم واردات برنج باید مکمل پروسه تولید تا مرز خود اتکایی باشد

مکانیسم واردات برنج باید مکمل پروسه تولید تا مرز خود اتکایی باشد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: مکانیسم واردات باید به گونه ای باشد که تولید کننده را ناامید نکند و مکمل پروسه تولید تا مرز خود اتکایی باشد.

شایگان ادیبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنج و گندم دو غله بسیار مهم هستند که بیشترین کالری روزانه مردم ایران را تامین می کنند.

وی همچنین با اشاره به اینکه 70 درصد برنج مورد نیاز کشور در 16 استان با محوریت استانهای شمالی تولید می شود، اظهارداشت: دولت سالانه 25 تا 30 درصد کسری موجود را از طریق واردات تامین می کند.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی گیلان گفت: ظرفیتهای خوبی از قبیل داشتن اراضی مستعد و حاصلخیز، دانش بومی بسیار قوی، مزیتهای آبی، وجود محققان و کارشناسان در عرصه های اجرایی، آموزشی و پژوهشی برای جبران کسری موجود در کشور وجود دارد.

وی بر لزوم شناخت گیلان به لحاظ اینکه در چه ساختی برنج تولید می شود، تاکید کرد و افزود: هم اکنون برنجکاری در گستره ای انجام می شود که کشاورزان با متوسط مالکیتهای کمتر از یک هکتار در حال فعالیت هستند.

استان گیلان بیش از 238 هزار هکتار اراضی شالیکاری دارد.

کد مطلب 1696759

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