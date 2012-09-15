مخالفت "بان کی مون" با ماجراجویی نظامی علیه ایران/تاکید بر گزینه دیپلماسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت صهیونیستی " اسرائیل تایمز" ، " بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل با رد ایده توسل به ماجراجویی نظامی در قبال برنامه هسته ای ایران، هرگونه حمله نظامی به ایران را غیر قابل قبول خواند.

وی از تهدیدهای اخیر رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله نظامی به ایران ابراز نگرانی کرده و گفت هرگونه توسل به حمله نظامی و همچنین اقدامات تلافی جویانه غیر قابل قبول است.

بان کی مون از طرفین برنامه هسته ای ایران خواست تا از طریق گفتگو مسائل را حل و فصل کنند.

وی همچنین بدون درنظرگرفتن همکاری های سازنده جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و بدون اشاره به ماهیت جاسوسی غرب از تاسیسات هسته ای ایران در قالب بازرسان مدعی شد که در حال حاضر تنها مشکل در خصوص برنامه هسته ای ایران این است که ایران اجازه دسترسی به تاسیسات هسته ایش را به بازرسان نمی دهد.

گفتنی است مسئولین اطلاعاتی کشورمان یکی از دلایل شناسایی و ترور دانشمندان هسته ای کشورمان توسط سرویس های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی را ارائه مشخصات و اطلاعات مربوط به آنها از سوی بازرسان آژانس به سرویس های اطلاعاتی کشورهای غربی اعلام کرده اند