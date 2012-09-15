امیدوارم با اصلاح نظم حاکم بر جهان دیگر شاهد آواره شدن انسانها نباشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،محمود احمدی نژاد بعد از ظهر امروز شنبه در دیدار "آنتونیو گوتیرس" کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با بیان اینکه کمیساریای امور پناهندگان جزو معدود سازمانهای بین المللی است که خارج از خط مشی های تعیین شده نظام سلطه عمل می کند، گفت: هیچ کس آواره شدن را نمی پسندد و آوارگی یک تحمیل به انسانها و جوامع است که تحت تاثیر سیاستهای منطقه ای و جهانی رخ می دهد و بهتر این بود می توانستیم نظام حاکم بر جهان را اصلاح کنیم تا دیگر هیچ فرد یا جامعه ای با معضل آواره شدن دست به گریبان نشود.

رئیس جمهور فصل مشترک همه افراد را انسان بودن عنوان کرد و افزود: شرط اول انسان بودن، به رسمیت شناختن انسانیت دیگران است، رسیدگی به آوارگان نیز یک کار عالی انسانی است و همه باید به عنوان یک وظیفه و عمل انسانی به آوارگان در هر نقطه ای از جهان کمک کنند.

احمدی نژاد اظهار داشت: مردم ایران بیش از ظرفیت یک ملت، در قبال آوارگان مسئولیت پذیرفته است و آوارگان حاضر در خاک کشورش را برادران و خواهران خود می داند.

رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد تا با کمک کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل هر چه سریع تر نظم حاکم بر جهان اصلاح و عدالت حاکم شود و همه آوارگان جهان به کشورهای خود بازگردند و پس از این دیگر کسی آواره نشود.

"آنتونیو گوتیرس" کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز در این دیدار با تشکر از بیش از 30 سال پذیرایی جمهوری اسلامی ایران از آوارگان افغانی، خطاب به دکتر احمدی نژاد تصریح کرد: استقبال و پذیرایی ملت ایران از آوارگان افغانی بسیار سخاوتمندانه بوده است و تصمیمات دولت جنابعالی نیز در قبال آنان بسیار سازنده و برخاسته از اعتقادات مذهبی عمیق ایرانیان است که یقینا اجری بزرگ نزد خداوند خواهد داشت.

کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان عملکرد کشورمان در پناه دادن به آوارگان افغانی و کمک به آنان را قابل ستایش توصیف و خاطرنشان کرد: همه کاری که مجموعه ای نظیر کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد برای کمک به آوارگان افغانی انجام می شود در برابر کمکهای ایران به این افراد ناچیز است و از جامعه بین المللی درخواست داریم کمکهای بیشتر و موثرتری به ایران در این زمینه انجام دهند.

