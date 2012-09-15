جشن های "هفته فرهنگ رضوی" در 5 شهرستان استان البرز برگزار می شود

مجتبی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه های هفته رضوی گفت: به مناسبت آغاز دهه کرامت، اول ذی القعده مصادف با میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها هفته فرهنگ رضوی در 5 شب در جشن های متمرکزی در5 شهرستان استان برگزار می شود.

وی افزود: این جشن ها هرشب در یکی از شهرستانهای استان و با حضور مسئولان به اجرا در خواهد آمد.

ابراهیمی گفت: درکنار آن برنامه های گوناگونی در مساجد نیز خواهیم داشت.

ویژه برنامه های "هفته فرهنگ رضوی" با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و کانونهای فرهنگی هنری مساجد برگزار می شود.