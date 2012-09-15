برداشت دانه روغنی آفتابگردان در 347 هکتار اراضی زراعی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی ابطالی افزود: تا پایان دهه دوم شهریور ماه امسال بیش از 335 تن دانه روغنی آفتابگردان توسط کشاورزان استان به خریداران مربوطه تحویل شده است.

وی، سطح بذرکاری شده آفتابگردان استان را بالغ بر 633 هکتار و سطح سبز را 367 هکتار اعلام داشت و افزود: در این راستا با 196 نفر قرارداد کشت منعقد شد.

ابطالی در خصوص کشت دانه های روغنی سویا گفت: قرارداد کشت سویا استان در سطح 11 هزار و 585 هکتار با پنج هزار و 320 نفر بهره بردار منعقد شد.

برداشت شبدر در 200 هکتار اراضی تنکابن

نریمان اوجانی، معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی تنکابن اظهار داشت: تاکنون سطحی معادل 150هکتار از اراضی زراعی این شهرستان به زیر کشت شبدر رفته است.

وی افزود: از سوی این مدیریت و با همکاری اداره آموزش و ترویج، تولیدات گیاهی و مراکز خدمات جهاد کشاورزی در سالجاری کلاسها و کارگاههای آموزشی، ترویجی، با شرکت کارشناسان، کشاورزان و بهره برداران در روستاهای امام زمین،صادق آباد، پسکلایه بزرگ، کترا، سرفقیه آباد، توبن، چلاس، سیاه کل چال، سلیمان آباد، رضاپط، آقا مقیم محله، کارکو برگزار شد.

اوجانی گفت: دو هکتار از اراضی روستای پسکلایه بزرگ به عنوان مزرعه نمایشی کشت شبدر در نظر گرفته شده و پیش بینی می شود سطح زیر کشت شبدر این شهرستان در سالجاری به بیش از 200 هکتار برسد.

زمان مناسب مبارزه علیه نسل دوم آفت بالشک مرکبات



زمان مناسب برای مبارزه علیه نسل دوم آفت بالشک مرکبات از 15 شهریورماه بمدت سه هفته است.

مرتضی ولیپور مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: بر حسب بازدیدها و بررسی های صورت گرفته روی آمار بیولوژی بالشک مرکبات ارسالی از شهرستانهای تابعه و هماهنگی با مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، زمان مناسب برای مبارزه علیه نسل دوم آفت بالشک مرکبات در استان را از 15 شهریورماه بمدت سه هفته تعیین شده است.

وی با تأکید بر حضور کارشناسان پیش آگاهی و شبکه مراقبت شهرستانها در باغات مرکبات و هماهنگی لازم جهت صدور نسخه گیاهپزشکی برای ترغیب باغداران به انجام مبارزه اصولی و به موقع در زمان یاد شده افزود: مبارزه با آفات مرکبات در این مرحله باید بصورت لکه گیری روی درختان آلوده باشد.

تولید 79 هزار تن گوشت مرغ آماده طبخ

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان مازندران، از تولید بیش از 79 هزار تن گوشت مرغ آماده طبخ به ارزش بالغ چهار هزار و 43 میلیارد ریال در پنج ماهه اول امسال در مازندران خبر داد.

حسین نگهدار اظهار داشت: در حال حاضر مازندران مزیت نسبتاً بالایی در صنعت طیور داشته و با داشتن رتبه اول کمی و کیفی تولید جوجه، گوشت مرغ و جوجه یکروزه، قطب صنعت طیور کشور محسوب شده و تأمین 31 درصد نیاز کشور به جوجه یکروزه و 11 درصد گوشت مرغ کشور را بعهده دارد.

وی با اشاره به اینکه در پنج ماهه اول سالجاری بیش از 190 میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی با کیفیت مطلوب در جوجه کشی های استان تولید و در کشور توزیع شد، افزود: از این تعداد 103 میلیون جوجه مربوط به واحدهای مرغ مادر استان با میانگین 82 درصد بوده که ارزش ریالی آن بیش از 920 میلیارد ریال است.

رهاسازی250 هزار کفشدوزک کربیت تالموس در باغات بابل

مسعود غلامی، مدیر جهاد کشاورزی بابل گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه بیولوژیک علیه آفت شپشک آرد آلود مرکبات، در سالجاری با نظارت کارشناسان حفظ نباتات این مدیریت و مراکز خدمات جهاد کشاورزی، طرح مبارزه بیولوژیک علیه آفت شپشک آرد آلود در سطح 250 هکتار از باغات این شهرستان با رها سازی 250 هزار عدد کفشدوزک کریپت تالموس و درختان نارنج حاشیه خیابان در حوزه شهر بابل و امیرکلا به اجرا در آمد.

وی افزود: طرح مبارزه بیولوژیک در اراضی ذرت کاری این شهرستان با استفاده از زنبور براکون و زنبور تریکوگراما در سطح 150 هکتار از اراضی این شهرستان اجرا شد.

غلامی اظهار امیدواری کرد: با کاهش مصرف سموم که اثرات مخرب زیست محیطی و آلودگی منابع آب و خاک را به همراه دارد، شاهد کمترین خسارت به کشاورزان و محیط زیست و تولید محصول سالم و ارگانیک باشیم.