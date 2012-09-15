ساختار تحقیقاتی موسسه رازی بازنگری شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عابدی کیاسری در آیین معارفه معاون تحقیق و تشخیص بیماریهای این موسسه که بعد از ظهر شنبه در محل این موسسه در کرج برگزار شد، با اشاره به سابقه 90 ساله این موسسه گفت: گرچه این موسسه هم اکنون به سبب تولید واکسنهای دامی از جایگاه علمی ویژه ای در کشور برخوردار است، ساختار تحقیقاتی آن نیازمند بازنگری است.

وی افزود: ساختار تحقیقاتی این موسسه از بدو تاسیس تا امروز تغییر چندانی نکرده و نیازمند بازنگری است.



عابدی کیاسری به این منظور پیشنهاد داد معاونت تحقیقات کنونی در بدنه موسسه رازی به معاونت تحقیقات و فناوری تغییر یابد و مسئولیت تحقیق و توسعه فناوری تولید واکسن ها و فرآورده های بیولوژیک را بر عهده گیرد.

مشاور رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ادامه داد: مسئولیت تحقیقات دامپزشکی هم در ساختار یک پژوهشگاه با چهار پژوهشکده بیماریهای طیور، بیماریهای دام، بیماریهای آبزیان، بیماریهای زنبور عسل و کرم ابریشم گنجانده شود.

وی یادآور شد: با تلاش محققان و کارکنان موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، در تولید واکسنهای مصرف پزشکی با تولید نزدیک به 16 میلیون دز واکسن، در تولید واکسنهای مصرف دام و طیور با تولید بیش از دو میلیارد دز واکسن و در تولید سرمهای درمانی ضد مارگزیدگی و عقرب زدگی نیز با تولید حدود 94 هزار آمپول به ترتیب به رشد 93، 165 و 100 درصدی دست یافته ایم.

وی افزود: نتایج تحقیقات و پژوهشهای این موسسه درخودکفایی کشور در تولید برخی واکسن های ضروری تاثیر به سزایی دارد.