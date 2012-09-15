امروز هوای پایتخت در شرایط ناسالم قرار گرفت

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب فزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا ی شهر تهران بر میزان غلظت تمام آلاینده ها به غیر از آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون نسبت به روزگذشته در همین ساعت افزوده شده است.

به گفته وی، همچنین در میزان غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از ده میکرون تغییری مشاهده نمی شود و روی عدد 65 قرار گرفته است.

رشیدی اظهار داشت: منواکسید کربن با یک واحد افزایش نسبت به روز گذشته روی عدد 44، ازن با دو واحد افزایش روی عدد 46، دی اکسید گوگرد با یک واحد افزایش روی عدد 36 قرار گرفته است.

مدیرکل شرکت کنترل هوای تهران تصریح کرد: کیفیت هوای تهران با قرار گرفتن شاخص ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون که نسبت به روز گذشته 1 واحد کاهش داشته روی عدد 101 اندکی فراتر از حد مجاز بوده و در شرایط ناسالم قرار دارد.