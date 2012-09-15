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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۱۹

توسلی خبر داد:

ساماندهی سرویس‌های حمل و نقل دانش‌آموزی در بوشهر

ساماندهی سرویس‌های حمل و نقل دانش‌آموزی در بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: شهردار بندر بوشهر از ساماندهی سرویس‌های حمل و نقل دانش‌آموزی در بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌الله توسلی بعد از ظهر شنبه در نشست ستاد مهر شهرستان بوشهر با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید اظهار داشت: دانش‌آموزان آینده‌سازان ایران اسلامی هستند و حمایت از این عزیزان و تقویت نهاد آموزش و پرورش امری لازم است که تمام دستگاه‌ها باید به آن توجه کنند.

شهردار بندر بوشهر با اشاره به اهمیت برگزاری نشست ستاد مهر تصریح کرد: شهرداری بوشهر آمادگی کاملی برای رفع مشکلات آموزش و پرورش دارد و تا جایی که امکانات اجازه دهد هیچ گونه کوتاهی نمی‌کنیم و با افتخار برای رشد و پیشرفت آموزش و پرورش اهتمام می‌ورزیم.

وی اضافه کرد: از مسئولان آموزش و پرورش انتظار داریم مشکلات موجود را بیان کنند تا نسبت به مرتفع کردن آنها اقدامات لازم انجام شود وهمه دستگاه‌ها به اندازه ظرفیت و توان خود باید همکاری کنند.

توسلی یادآور شد: امیدوار هستیم این جلسه خروجی موثر و خوبی داشته باشد و انتظار داریم تا حد زیادی دغدغه‌های آموزش و پرورش را رفع کنیم.

شهردار بوشهر بیان کرد: از شهرداران مناطق نیز می‌خواهیم که نظارت بیشتری داشته باشند و همکاری لازم را برای بهبود وضعیت تعلیم و تربیت داشته باشند و به ویژه در ترافیک‌های جلوی مدارس باید نظارت بیشتر و موثرتری داشته باشیم.

توسلی از ساماندهی سرویس‌های حمل و نقل دانش‌آموزی در بوشهر خبر داد و گفت: ساماندهی سرویس‌های حمل و نقل دانش‌آموزی در سال تحصیلی امری مهم است که با تلاش شهرداری و آموزش و پرورش و راهنمایی و رانندگی انجام می‌شود.

وی افزود: سازمان اتوبوسرانی باید نظارت لازم را بر سرویس‌های حمل و نقل داشته باشد و به طور مرتب چک کند که مینی‌بوس‌ها استاندارد باشند و از نظر بهداشتی نیز مشکلی نداشته باشند تا مشکلاتی برای آینده‌سازان ایران اسلامی به وجود نیاید.

کد مطلب 1696778

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