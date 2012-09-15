به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌الله توسلی بعد از ظهر شنبه در نشست ستاد مهر شهرستان بوشهر با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید اظهار داشت: دانش‌آموزان آینده‌سازان ایران اسلامی هستند و حمایت از این عزیزان و تقویت نهاد آموزش و پرورش امری لازم است که تمام دستگاه‌ها باید به آن توجه کنند.

شهردار بندر بوشهر با اشاره به اهمیت برگزاری نشست ستاد مهر تصریح کرد: شهرداری بوشهر آمادگی کاملی برای رفع مشکلات آموزش و پرورش دارد و تا جایی که امکانات اجازه دهد هیچ گونه کوتاهی نمی‌کنیم و با افتخار برای رشد و پیشرفت آموزش و پرورش اهتمام می‌ورزیم.

وی اضافه کرد: از مسئولان آموزش و پرورش انتظار داریم مشکلات موجود را بیان کنند تا نسبت به مرتفع کردن آنها اقدامات لازم انجام شود وهمه دستگاه‌ها به اندازه ظرفیت و توان خود باید همکاری کنند.

توسلی یادآور شد: امیدوار هستیم این جلسه خروجی موثر و خوبی داشته باشد و انتظار داریم تا حد زیادی دغدغه‌های آموزش و پرورش را رفع کنیم.

شهردار بوشهر بیان کرد: از شهرداران مناطق نیز می‌خواهیم که نظارت بیشتری داشته باشند و همکاری لازم را برای بهبود وضعیت تعلیم و تربیت داشته باشند و به ویژه در ترافیک‌های جلوی مدارس باید نظارت بیشتر و موثرتری داشته باشیم.

توسلی از ساماندهی سرویس‌های حمل و نقل دانش‌آموزی در بوشهر خبر داد و گفت: ساماندهی سرویس‌های حمل و نقل دانش‌آموزی در سال تحصیلی امری مهم است که با تلاش شهرداری و آموزش و پرورش و راهنمایی و رانندگی انجام می‌شود.

وی افزود: سازمان اتوبوسرانی باید نظارت لازم را بر سرویس‌های حمل و نقل داشته باشد و به طور مرتب چک کند که مینی‌بوس‌ها استاندارد باشند و از نظر بهداشتی نیز مشکلی نداشته باشند تا مشکلاتی برای آینده‌سازان ایران اسلامی به وجود نیاید.