98 درصد واقعه وفات در گلستان به موقع ثبت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی عصر شنبه در همایش تقدیر از ثبت یاران استان گلستان گفت: بهبود سیستم ثبت از جدی ترین دغدغه های ثبت یاران و اعضای این سیستم است.

وی اظهار داشت: موضوع سلامت و مسائل اجتماعی در فصل سوم برنامه پنج ساله پنجم به شدت مورد توجه قرار گرفته است و لازمه دستیابی به این هدف ثبت وقایع حیاتی مطابق با واقعیت است، لذا اطلاعات جمعیتی مهمترین رکن اتکای یک کشور است.

جمشیدی افزود: همکاری بین اعضای سیستم ثبت یک ضرورت است، این ضرورت دارای قداست که مورد اهمیت است و شما به دلیل این اهمیت موضوع همکاری می کنید.

وی ادامه داد: مهاجرت را نیز باید با همین دقت ثبت و ضبط کرد و آمار آن به روز رسانی شود تا بتوانیم در برنامه ریزیهای کشور از این آمار دقیق استفاده کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان خاطرنشان کرد: مدیریت مهاجرت و ثبت و ضبط و تحلیل آن برای برنامه ریزان کشور بسیار مهم است، آمار و اطلاعات پس از تحلیل اهمیت پیدا می کنند و قابل بهره برداری اند.

وی تصریح کرد: ما در بخش های شرعی، قانونی و الزامات همکاری می کنیم تا ثبت وقایع مطابق با واقع شود، آمار مطابق با واقعیت مناسب برنامه ریزی ها است.